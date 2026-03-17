Liga më e vogël evropiane e futbollit – nuk është shteti më i vogël, por ka vetëm tetë ekipe
San Marino dhe Gjibraltari kanë secili nga 34,000 banorë, ndërsa Andorra ka 89,000. Asnjëri prej këtyre mikroshteteve nuk ka ligën më të vogël të futbollit të divizionit të parë në Evropë; ky status i përket Moldavisë, një vend me 2.3 milionë banorë.
Konkretisht, vetëm tetë klube garojnë në nivelin më të lartë të futbollit moldav, ndërsa vendet e lartpërmendura kanë nga 16, 12 dhe 9 pjesëmarrës secili.
Moldavia ndodhet në Evropën Lindore. Ajo kufizohet me Ukrainën në lindje, me Rumaninë në perëndim dhe ndodhet pranë bregdetit verior të Detit të Zi. Edhe pse gjuha zyrtare është rumanishtja, ekziston një ndikim i fortë rus, duke qenë nën sundimin rus që nga fillimi i shekullit të 19-të.
Me rënien e Bashkimit Sovjetik, Liga Moldave e Futbollit u krijua në vitin 1992. Fillimisht ajo përbëhej nga 12 klube dhe kampioni i ligës së parë ishte Zimbru nga Kishinau, i cili dominoi vitet e 90-ta. Vetëm në vitin 1997 rivalët e qytetit Constructorul rrëmbyen titullin, duke u zhvendosur më vonë për t'u bërë FC Tiraspol.
Nga viti 2001 e tutje, klubi më i fortë moldav është Sheriff nga Tiraspol, mbajtësi i rekordit me plot 21 tituj dhe katër vende të dyta. Flet shumë për dominimin që Zimbru është i dyti me pesë tituj, ndërsa Milsami nga Orhei ka dy tituj.
Sheriff Tiraspol është klubi më i trofeshëm në histori
Si funksionon Ligës Premier të Moldavisë?
Struktura e Ligës Premier moldave, aktualisht e renditur e 34-ta në Evropë sipas koeficientit të UEFA-s, ka ndryshuar disa herë. Filloi me 12 klube, kishte 10, 14 dhe madje 16 ekipe, ndërsa ka tetë nga viti 2021 deri më sot.
Është gjithashtu një nga kampionatet që fillon më herët, kështu që raundi i parë i këtij sezoni u luajt më 21 qershor 2025.
Pasi u luajt sistemi me tre raunde prej 21 xhirosh, kampionati moldav u nda në kualifikime shtesë për të qëndruar dhe për të luftuar për kampionin. Dy klubet e fundit (Politehnica dhe Spartanii) pritet të luftojnë me divizionin e dytë për ligën e parë, ndërsa gjashtë klubet e tjera do të luajnë për titullin e kampionit.
Karakteristika e fazës së dytë të ligës moldave është se pikët përgjysmohen. Më saktësisht, jo të gjitha pikët nga faza e parë transferohen në fazën e dytë të ligës për kampionin, por llogariten vetëm pikët e fituara në ndeshjet kokë më kokë midis atyre klubeve që janë kualifikuar për në gjashtë vendet e para.
Këto pikë më pas përgjysmohen. Nëse numri i pikëve është tek, rezultati rrumbullakoset në minus 0.5. Nëse dy ekipe kanë të njëjtin numër pikësh, ekipi me numrin më të lartë të pikëve para përgjysmimit ka avantazhin. Kjo krijon tension në ligë dhe e bën të vështirë arritjen e llojit të dominimit që Sheriff, për shembull, gëzonte në shekullin e 21-të.
- YouTube www.youtube.com
Cilët janë kandidatët për titullin?
Petrocub nga Hincesti e përfundoi pjesën e parë të sezonit në vendin e parë me 48 pikë, katër më shumë se Zimbru dhe shtatë më shumë se Sheriff. Duke pasur parasysh sistemin e garës, në pjesën e dytë të sezonit Petrocub dhe Zimbru kanë nga 18 pikë secili, dhe Sheriff i është afruar atyre me -1.
Secili prej klubeve do të luajë tetë ndeshje të tjera. Vendi i parë sjell kualifikimin për Ligën e Kampionëve, vendi i dytë për Ligën e Evropës dhe vendi i tretë dhe i katërt luftojnë për Ligën e Konferencës.
Informacion mbi ligën, klubin dhe lojtarin
Vlera e ligës sipas Transfermarkt:
Superliga Moldaviane: 28.09 milionë euro
Lojtari më i vlefshëm në ligë sipas Transfermarkt:
Marcelino Carreazo (Sheriff), 26 vjeç, 1.5 milion euro
Ekipi më i vlefshëm sipas Transfermarkt:
Sheriff Tiraspol, 8.4 milionë euro
/Telegrafi/