Liderët botërorë reagojnë ndaj nënshkrimit të marrëveshjes SHBA-Iran
Pas nënshkrimit zyrtar të planit të paqes me 14 pika midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, udhëheqësit botërorë i kanë mirëpritur përpjekjet diplomatike.
Ja çfarë kanë thënë disa prej tyre.
Presidenti francez Emmanuel Macron , i cili priti presidentin amerikan Donald Trump në një darkë gjatë samitit të G7, tha se marrëveshja “hap rrugën për paqe të qëndrueshme” dhe do të çojë në një ulje të çmimeve të energjisë.
Diplomati më i lartë i Kinës, Ministri i Jashtëm Wang Yi , gjithashtu përshëndeti marrëveshjen SHBA-Iran, duke thënë në një telefonatë me homologun e tij iranian se "agimi i paqes ka mbërritur", sipas mediave shtetërore kineze.
Pakistani, i cili ka luajtur një rol ndërmjetësimi në bisedimet SHBA-Iran, e mbështeti gjithashtu marrëveshjen, sipas kryeministrit Shehbaz Sharif . "Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje në nivelin më të lartë të qeverive përkatëse tregon angazhimin e të dyja palëve për një zgjidhje diplomatike të konfliktit", tha Sharif, shkruan CNN.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se e “mirëpret” memorandumin. Memorandumi do të “degradojë” aftësinë bërthamore të Iranit dhe “do të rivendosë lirinë e lundrimit”, sipas Rutte.
Disa senatorë demokratë amerikanë e kritikuan marrëveshjen , duke thënë se është një marrëveshje e mirë për Iranin, por jo për SHBA-në.
Udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, tha se marrëveshja “do të konsiderohet si një nga katastrofat më të mëdha amerikane dhe kjo për shkak se Trump e filloi këtë luftë”, duke shtuar “ai nuk dinte si ta përfundonte atë”.
Duke folur me gazetarët në Capitol Hill, senatorja Elizabeth Warren tha: “E kuptoj se si fitojnë iranianët në këtë Memorandum Mirëkuptimi, por sigurisht që nuk e kuptoj se si kjo ndihmon një familje të vetme amerikane”.
Dhe senatori demokrat i Kalifornisë, Adam Schiff, tha: “Kjo duket si një marrëveshje e shkëlqyer për Iranin dhe një marrëveshje e tmerrshme për SHBA-në”. /Telegrafi/