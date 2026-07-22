SHBA-të përfundojnë raundin e njëmbëdhjetë të sulmeve ndaj Iranit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se ka përfunduar raundin e fundit të sulmeve ndaj Iranit.
Ajo tha se sulmet - një natë e 11-të radhazi sulmesh - kishin synuar infrastrukturën ushtarake iraniane, duke përfshirë hangarët e avionëve, objektet e magazinimit të dronëve dhe qendrat e operacioneve.
CENTCOM shtoi se qëllimi, ashtu si në sulmet e mëparshme, ishte "të degradonte më tej aftësinë e Iranit për të kërcënuar anijet tregtare në Ngushticën e Hormuzit".
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Gjithashtu tha se, gjatë tre muajve të fundit, Irani ka sulmuar më shumë se 30 anije tregtare që kalojnë nëpër ngushticë, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht kësaj, ajo pretendon se forcat amerikane kanë ndihmuar "në lehtësimin e tranzitit të afërsisht 900 anijeve tregtare dhe 450 milionë fuçive naftë bruto". /Telegrafi/
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