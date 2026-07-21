Droni ukrainas godet kamionët rusë - publikohen pamjet dramatike
Një sulm me dron ukrainas ka goditur një kolonë kamionësh rusë në korridorin tokësor që lidh Rusinë me Krimenë e pushtuar, sipas pamjeve të publikuara në rrjetet sociale.
Ngjarja ka ndodhur pranë pikës së kontrollit Chongar, në autostradën federale ruse R-280 “Novorossiya”, një nga rrugët kryesore të furnizimit drejt gadishullit të Krimesë.
Në pamjet e publikuara shihet një shpërthim i fuqishëm që godet disa automjete të përdorura nga forcat ruse. Nuk janë bërë të ditura detaje për dëmet apo viktimat nga ky sulm.
Ky sulm vjen në një kohë kur autoritetet ruse vazhdojnë të kryejnë kontrolle të gjata të automjeteve në pikat hyrëse dhe dalëse të Krimesë së pushtuar.
Këto kontrolle kanë shkaktuar kolona të gjata trafiku, duke krijuar situata që, sipas palës ukrainase, i bëjnë automjetet objektiva më të lehta për sulme me dronë.
Korridori tokësor drejt Krimesë është një arterie e rëndësishme logjistike për forcat ruse, veçanërisht për furnizimet dhe lëvizjen e pajisjeve ushtarake. /Telegrafi/