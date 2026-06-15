Liderët botërorë mblidhen në Francë për samitin e G7
Liderët botërorë po mbërrijnë në Evian, Francë, për një samit treditor të Grupit G-7 që po zhvillohet në sfondin e një zhvillimi të rëndësishëm diplomatik në Lindjen e Mesme, pasi SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një marrëveshje kornizë që hap një dritare 60-ditore për negociata.
Presidenti amerikan, Donald Trump, pritet të mbërrijë të hënën pasdite për bisedime me liderët e tjerë nga vendet e G7: Franca, Kanadaja, Gjermania, Italia, Japonia, Britania e Madhe dhe SHBA-ja.
Liderët e Bashkimit Evropian, duke përfshirë Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa, do të marrin gjithashtu pjesë.
Do të marrin pjesë disa të ftuar nga jashtë G7, duke përfshirë presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, kryeministrin indian, Narendra Modi, presidentin brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva dhe liderët e Koresë së Jugut, Kenias dhe Egjiptit.
Udhëheqësit e Gjirit, mes tyre Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dhe Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pritet gjithashtu të marrin pjesë.
Samiti ka një rëndësi të veçantë për presidentin francez, Emmanuel Macron, i cili është mikpritës i mbledhjes.
Pritet të jetë samiti i fundit i G7 që ai merr pjesë si president francez, pasi ai do të largohet nga posti pranverën e ardhshme dhe nga kushtetuta atij i ndalohet që të kërkojë një mandat të tretë radhazi.
Procedurat fillojnë të hënën me një takim dypalësh midis Macronit dhe Trumpit përpara se liderët të mblidhen në mbrëmje për një darkë të fokusuar në atë që organizatorët e përshkruajnë si "sfida të mëdha ndërkombëtare".
Të martën, diskutimet do të përqendrohen në çështjet e sigurisë ndërkombëtare.
Liderët do të takojnë Zelenskyn për bisedime mbi mbështetjen për Ukrainën përpara se të kthejnë vëmendjen te kriza në Lindjen e Mesme së bashku me liderët e Gjirit.
Rritja ekonomike dhe Al do të dominojnë ditën e fundit të samitit.
Udhëheqësit janë planifikuar të marrin pjesë në një drekë pune me figura kryesore nga industria e AI, duke përfshirë shefin ekzekutiv të OpenAI, Sam Altman.
Macron pritet të përfundojë samitin me një konferencë shtypi të mërkurën pasdite. Udhëheqës të tjerë, përfshirë Trumpin, pritet gjithashtu t'i drejtohen shtypit. /AA/