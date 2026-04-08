LG i tha “lamtumirë” telefonave para pesë vitesh - çfarë humbëm me largimin e tyre?
Fundjavën e kaluar u shënua pesë vjetori që kur kompania LG Electronics u tërhoq zyrtarisht nga biznesi i telefonave inteligjentë.
Vendimi i gjigantit koreano-jugor nuk nënkuptoi një ndërprerje të menjëhershme të gjithçkaje – kompania vazhdoi prodhimin e telefonave deri në fund të majit 2021.
Megjithatë, më 5 prill 2021, bordi drejtues konfirmoi se do të zhvendoste fokusin drejt fushave të tjera të biznesit.
Pas kësaj, LG shiti stoqet e mbetura të pajisjeve dhe premtoi se do të vazhdonte përditësimet softuerike për modelet e fundit.
Këtë premtim e mbajti – modeli LG Wing mori përditësimin Android 13 në prill 2023, edhe pse fillimisht ishte prezantuar me Android 10.
Në të njëjtën kohë, kompania prezantoi edhe një identitet të ri të brendit, duke shënuar një kapitull të ri pas largimit nga tregu i smartfonëve.