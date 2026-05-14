Lëndimi i tmerrshëm i futbollistit brazilian: Kyçi i këmbës i mbeti i varur nga këmba, lojtarët qanë pasi panë skenën
Skena të tmerrshme shënuan një ndeshje kampionati në Honduras midis Olancho dhe Motagua, pasi futbollisti brazilian Romario Luiz da Silva pësoi një dëmtim të rëndë në kyçin e këmbës.
Skena e lëndimit në fushë ishte aq tronditëse sa disa nga shokët e tij të ekipit qanë menjëherë pas lëndimit.
Gjithçka ndodhi gjatë një përpjekjeje për të ndaluar kundërsulmin e ekipit kundërshtar. Pasi mbrojtja e Motaguas largoi rrezikun pas goditjes nga këndi, Romario shkoi drejt topit, por në një duel me një lojtar kundërshtar ai u ndal në mënyrë të ngathët dhe dëmtoi rëndë këmbën.
Braziliani ra menjëherë në fushë, duke tundur krahët dhe duke kërkuar ndihmë, ndërsa lojtarët e të dyja ekipeve mbetën të shokuar nga ajo që panë.
Ndërsa disa i bënë shenjë gjyqtarit që ta ndalte menjëherë ndeshjen, të tjerë u gjunjëzuan në bari duke mbajtur duart të kokë, dhe disa futbollistë nuk mundën t’i fshihnin lotët.
Ekipi mjekësor nxitoi shpejt në fushë dhe, pas më shumë se tre minutash dhënie ndihme, futbollisti 36-vjeçar u nxor me barelë.
Pamjet e incidentit treguan se sa serioz ishte dëmtimi dhe mediat lokale raportuan se kyçi i këmbës së tij ishte deformuar plotësisht dhe i kthyer në një pozicion të panatyrshëm.
May 13, 2026
Në kohën e lëndimit, Motagua udhëhiqte 2-0, dhe deri në fund të ndeshjes ata arritën ta ruanin avantazhin dhe të regjistronin një fitore si mysafir.
Romario mbërriti në klub vetëm në fillim të vitit, kur nënshkroi një kontratë njëvjeçare. Që atëherë, ai ka luajtur 21 ndeshje për Motaguan, duke shënuar tre gola dhe duke dhënë dy asistime.
Sulmuesi me përvojë kaloi pothuajse dhjetë vjet në Guatemalë përpara se të kalonte në Honduras, ku fitoi dy tituj kampionë të Clausurës duke luajtur për Santa Lucia dhe Antigua. /Telegrafi/