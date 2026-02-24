Lehtësoni fryrjen pas një vakti duke bërë këtë veprim 5-minutësh
Një dietologe po inkurajon individët që përjetojnë fryrje të stomakut të adoptojnë një praktikë të thjeshtë pas vakteve ose ushqimeve të lehta.
Ekzistojnë shumë faktorë që mund të shkaktojnë fryrje, ndër të cilët më i zakonshmi është gazrat që ngelin të bllokuara në sistemin tretës si pasojë e ushqimeve ose pijeve të konsumuara gjatë ditës.
Fryrja mund të vijë gjithashtu nga komplikime të tretjes si kapsllëku, intoleranca ushqimore, sëmundja celiake dhe sindroma e zorrës së irrituar (IBS).
Shumë përjetojnë fryrje edhe gjatë menstruacioneve, zakonisht në ditët përpara ciklit dhe gjatë ditëve të para të tij.
Fryrja mund të jetë shumë e pakëndshme, dhe rekomandohet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse fryrja është e fortë, ndodh shpesh ose vazhdon për një kohë të gjatë, pasi mund të tregojë një problem më serioz.
Olivia Molyneux, dietologe gastroenterologe në Londër, ka zbuluar çfarë u rekomandon pacientëve të saj nëse ndihen të fryrë pas një vakti.
Ajo postoi një video në llogarinë e saj në TikTok, @olivia_the_dietitian, për të motivuar njerëzit që të dedikojnë vetëm pesë minuta të ditës së tyre për të lehtësuar fryrjen.
“Provojeni këtë vetëm për pesë minuta pas ushqimit për të ndihmuar fryrjen pas vakteve, sipas një dietologeje të regjistruar për shëndetin e zorrëve”.
“Provojeni të bëni një ecje të lehtë ose aktivitet të butë për rreth 5 minuta pas ushqimit. Ky truk i thjeshtë ndihmon tretjen dhe redukton grumbullimin e gazrave. Më tregoni nëse e keni provuar ndonjëherë”.
Simptomat e fryrjes përfshijnë: ndjesinë se stomaku është i mbushur ose më i madh se normal, dhimbje ose parehati abdominale, zhurma ose gërhitje të stomakut, ose kalim të gazrave më shpesh se zakonisht.
Fryrja mund të lehtësohet duke shmangur konsumimin e tepërt të pijeve me gaz, alkoolit ose kafeinës në kafe dhe çaj, si dhe duke u larguar nga ushqimet që shkaktojnë gazra, si lakra, fasulet ose thjerrëzat.
Duhet të kërkoni një takim urgjent me mjekun nëse fryrja shoqërohet me ndonjë nga këto simptoma: kapsllëk, dhimbje stomaku, temperaturë të lartë, ënjtje ose një masë në stomak, ose ndjesi djegieje në kraharor.