"I teti", legjendat angleze befasojnë me renditjen e Real Madridit nëse do të luante në Ligën Premier
Legjenda e Ligës Premier, Wayne Rooney, Alan Shearer dhe Theo Walcott kanë dhënë përgjigjet e tyre kur u pyetën se Ku do të përfundonte Real Madridi aktual në Ligën Premier.
Në një kohë kur Liga Premier vazhdon të mbledhë fonde pothuajse të pakufizuara, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë për klubet evropiane të konkurrojnë financiarisht, Theo Ëalcott ka bërë një deklaratë kontraverse.
Ish-legjenda e Arsenalit ka bërë një parashikim të guximshëm në lidhje me mënyrën se si do të kishin shkuar gjërat nëse Real Madrid do të përfshihej në kampionatin anglez.
Opta publikon parashikimin e fundit: Arsenal favorit absolut, gara për Evropë dhe mbijetesë ndez Ligën Premier
Në një bashkëbisedim të kohëve të fundit me Amazon Prime UK, ish-lojtari i kombëtares angleze deklaroi me bindje se skuadra e mbushur me yje e Alvaro Arbeloas do të përballet me vështirësi të mëdha me kërkesat fizike dhe mjedisore të Ligës Premier.
Kur u pyet se ku do të renditej Real Madridi, Walcott deklaroi se ata do të humbisnin plotësisht kualifikimin në Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës dhe do të përfundonin në vendin e tetë.
EIGHTH?! 📉😳
We asked our Prime pundits where Real Madrid would finish if they were in the Premier League 👀 pic.twitter.com/15TTQT2aEb
— Prime Video Sport UK (@primevideosport) February 20, 2026
“Së teti. Mendoj se ata mund të kenë vështirësi në ndeshjet jashtë fushe të Crystal Palace dhe Leeds. Edhe moti luan rolin e vet”, ka thënë Walcott.
Ndërsa Rooney dhe Shearer ofruan vlerësime të matura, duke i vendosur Los Blancos në katërshen e parë, ish-sulmuesi i Arsenalit i habiti shumë duke parashikuar vendin e tetë.
"Mendoj se ka ekipe më të pajisura për Ligën Premier dhe nuk mendoj se Real Madridi do të ishte një nga ato ekipe", përfundoi anglezi. /Telegrafi/