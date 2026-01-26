Legjenda zvicerane Stephan Lichtsteiner emërohet trajner i parë i FC Basel – do të udhëheqë Shaqirin me shokët
Basel ka emëruar zyrtarisht legjendën zvicerane Stephan Lichtsteiner si trajner të ri të ekipit të parë.
42-vjeçari, i cili njeh mirë klubin për shkak të përvojës së tij të gjatë në punën me të rinjtë e Basel, ka nënshkruar një kontratë deri në verën e vitit 2029. Me të, në stafin teknik vjen edhe Pascal Bader, 43 vjeç, si asistent trajner.
"Ne e njohim Stephanin që nga puna e tij me të rinjtë dhe kemi punuar direkt me të për më shumë se dy vjet. Ai sjell një kuptim të thellë taktikor dhe di si të motivojë skuadrat e tij për të performuar si një kolektiv. Edhe pse nuk ka përvojë si trajner kryesor në nivel profesional, ne i besojmë 100% për këtë detyrë. Ai është detajist dhe perfeksionist, me një mentalitet fitues që do të na ndihmojë menjëherë në këtë situatë", thuhet në njoftimin e klubit.
Lichtsteiner, i cili gjatë karrierës së tij aktive fitoi me Juventusin shtatë tituj kampionati italian, pesë kupa dhe katër Superkupa, dhe përfaqësoi Zvicrën në më shumë se 100 ndeshje, komentoi pas emërimit.
"Jam i bindur për projektin afatgjatë te FC Basel dhe jam i lumtur që tani bëj pjesë të tij. Edhe pse ky hap vjen pak më herët se sa e kisha planifikuar, është një sfidë që e pranoj me dëshirë. Jam i sigurt se së bashku mund të arrijmë shumë", deklaroi legjenda zvicerane.
Trajneri zviceran do të udhëheqë edhe yjet e ekipit, përfshirë Xherdan Shaqirin, duke sjellë përvojën e tij të jashtëzakonshme dhe mentalitetin fitues te skuadra. /Telegrafi/