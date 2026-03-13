Legjenda gjermane do punën e Tudorit, ia ofron veten Tottenhamit
Kampioni i botës dhe i Evropës, Jurgen Klinsmann, ka thënë se mund të marrë në konsideratë marrjen e drejtimit të ish-klubit të tij, Tottenham Hotspur, i cili aktualisht po lufton për të qëndruar në Ligën Premier.
Tottenham ka humbur gjashtë ndeshje në të gjitha garat në javët e fundit, me humbjen e fundit që erdhi turpshëm 5-2 ndaj Atletico Madridit në ndeshjen e parë të 1/8-tës së Ligës së Kampionëve. Edhe pse trajneri Igor Tudor ka qenë në krye vetëm për rreth një muaj, tashmë flitet për shkarkimin e tij pas katër humbjeve në katër ndeshje.
Në një intervistë me ESPN FC, gjermani Klinsmann foli hapur për këtë mundësi për të pasuar Tudorin te Spurs.
“Kush nuk do ta donte atë punë? Është Tottenhami”, tha Klinsmann, i cili luajti për Spurs në sezonin 1994/95 dhe shënoi 20 gola në 41 ndeshje zyrtare.
Klinsmann ka të ngjarë të jetë midis kandidatëve për një pasardhës të mundshëm dhe ai beson se klubi ka nevojë për një profil specifik trajneri.
"Kushdo që të zgjedhin, ata kanë nevojë për dikë që mund të lidhet emocionalisht me të gjithë, që e njeh klubin, që e ndjen atë, që i ndjen njerëzit”.
Me klubin në vendin e 16-të në tabelë dhe vetëm një pikë mbi zonën e rënies nga kategoria, Klinsmann beson se një zgjidhje duhet të gjendet shpejt dhe është i hapur për të marrë një rol të përkohshëm deri në fund të sezonit.
Tottenham rrezikon rënien nga Liga Premier
“Për të dalë nga kjo situatë, ata duhet të zhvillojnë një shpirt luftarak, atë të vërtetin, të ndyrin dhe të shëmtuarin, dhe kjo mund të arrihet vetëm me emocione”.
“Pra, nuk keni nevojë për një gjeni taktik apo diçka të tillë, por për dikë që do t'i vërë gjërat në lëvizje, do t'i qaset ndeshjeve pozitivisht dhe do t'i bindë të gjithë se janë në rrezik të rrëzohen në Championship”, përfundoi gjermani.
Klinsmann ka qenë i papunë që prej përfundimit të një periudhe njëvjeçare si trajner i kombëtares së Koresë së Jugut në vitin 2024. Përpara kësaj, ai drejtoi Hertha BSC, Bayern Munich dhe ekipet kombëtare të SHBA-së dhe Gjermanisë, me të cilët arriti sukses të dukshëm në Kupën e Botës 2006. /Telegrafi/