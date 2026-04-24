Legjenda e Real Madridit, Fernando Hierro ka ndezur spekulimet e afatit kalimtar, pasi ka sugjeruar se Mohamed Salah do të ishte një përforcim perfekt për klubin nga kryeqyteti spanjoll.

Salah pritet të largohet nga Liverpooli si lojtar i lirë në fund të sezonit, pas nëntë vitesh shumë të suksesshme në “Anfield”, megjithëse sulmuesi ende nuk e ka marrë vendimin përfundimtar për të ardhmen e tij.

“Salah te Real Madridi? Sigurisht, do ta doja shumë këtë. Salah është një lojtar i jashtëzakonshëm në çdo kuptim të fjalës”.

“Askush nuk mund ta mohojë ndikimin e tij të madh te Liverpooli dhe arritjet që ka realizuar, sidomos fitimin e Ligës Premier. Do të doja ta shihja te Real Madridi, në futboll gjithçka është e mundur”.

“Salah është tipi i lojtarit që çdo klub në botë do të dëshironte ta kishte. Ai është i veçantë dhe ka ndikim të drejtpërdrejtë në fushë”.

“Nuk është vetëm një lojtar i madh; ai është një fenomen i vërtetë i futbollit që bën diferencën kudo që luan”, ka shkruar Hierro.

Aktualisht është ende e paqartë se ku do ta vazhdojë karrierën sezonin e ardhshëm reprezentuesi egjiptian.

Superliga e Arabisë dhe MLS janë përmendur më herët si destinacione të mundshme për të.

