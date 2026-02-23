Legjenda e Juventusit thotë se do të ishte i lumtur nëse Bianconerët nuk kualifikohen në Ligën e Kampionëve
Ish-portieri i Juventusit dhe Italisë, Stefano Tacconi, ka dhënë një deklaratë surprizuese për TMW, duke treguar se nuk do të shqetësohej nëse Bianconerët nuk arrijnë të sigurojnë një vend në Ligën e Kampionëve këtë sezon.
Juventusi ka kaluar një periudhë të vështirë, duke humbur katër nga pesë ndeshjet e fundit në të gjitha garat dhe duke marrë vetëm një pikë në tre takimet e fundit të Serie A.
Ekipi aktualisht ndodhet katër pikë pas Napolit dhe Romës dhe do të përballet me Giallorossët në ndeshjen e ardhshme.
Tacconi që luajti te Juventusi për nëntë vite, shpjegon arsyen pse një dështim i tillë mund të ketë përfitime për klubin.
“Do të isha edhe i lumtur. Në atë pikë, Juventusi mund të largojë shumë lojtarë dhe të krijojë hapësirë për lojtarë të nivelit të lartë. Por ka një pyetje tjetër: kush i dëshiron këta lojtarë?”, deklaroi ai.
Blerja e Edon Zhegrovës dhe një sulmuesi tjetër mund t’i kushtojnë drejtuesit të Juvenusit me vendin e punës
Ish-portieri i Bianconerëve thekson gjithashtu problemet strukturore në klub, duke përmendur edhe agjentët.
“Është shumë e vështirë, por gjithçka duhet të ndryshojë. Pas një dështimi të tillë, do të ishte e drejtë; do të isha i lumtur të mos shihja disa nga këto fytyra në fushë. Përveç aspektit financiar, kjo do të ishte një dështim total. Në ditët e sotme, agjentët kanë pushtet; askush nuk vepron vetëm dhe nuk ka të njëjtin personalitet që kishte më parë”, shtoi ai.
Deklarata e Tacconit reflekton shqetësimet e tifozëve dhe kritikëve për formën e dobët të Juventusit dhe menaxhimin e skuadrës gjatë këtij sezoni. /Telegrafi/