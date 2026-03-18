Leao thyen heshtjen pas reagimit të furishëm që pati ndaj Allegrit pas zëvendësimit ndaj Lazios
Ylli i Milanit, Rafael Leao, publikoi një mesazh të fshehtë në Instagram pothuajse dy ditë pas reagimit të tij të tepruar kur u zëvendësua në ndeshjen kundër Lazios.
Leao u bë kryefjalë për arsye të gabuara të dielën në mbrëmje, pasi reagoi ashpër ndaj trajnerit Massimiliano Allegri, pasi u zëvendësua në pjesën e dytë të ndeshjes si mysafir ndaj Lazios, të cilën Milani e humbi 1-0.
Sulmuesi portugez refuzoi përqafimin e Allegrit duke e shtyrë trajnerin e tij, dhe më pas goditi dhe hodhi shishe plastike pranë vijës anësore.
Leao qëndroi në heshtje për më shumë se një ditë, por të martën publikoi një “story” në Instagram, ku ndau një citim.
Mesazhi, i shkruar në portugalisht, mund të përkthehet si: “Bëj atë që është në fuqinë tënde; e pamundura është puna ime”.
Sipas Gazzetta dello Sport, Leao pati një debat edhe me Christian Pulisic në dhomat e zhveshjes pas humbjes ndaj Lazios, ndërsa drejtuesit e Milanit janë aq të zhgënjyer me qëndrimin e tij, saqë e kanë nxjerrë në shitje dhe janë të gatshëm të dëgjojnë oferta për të gjatë verës.
Deri më tani 26-vjeçari ka zhvilluar 22 ndeshje në kampionat, ku numëron nëntë gola të realizuar dhe dy asistime./Telegrafi/