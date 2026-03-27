LDK shkon në KEDS, dorëzon dëshmi për mashtrimet me njehsorët elektrikë
Lidhja Demokratike e Kosovës kanë dorëzuar siç thanë dëshmi në zyrën e KEDS për njësorët elektrikë, të cilët sipas tyre po masin gabimisht kohën.
Anëtari i Kryesisë së LDK-së, Visar Azemi tha se kanë sjell dëshmi të mjaftueshme se qysh “KEDS po manipulon dhe vjedh qytetarët” duke mashtruar me kohën në njehsorët elektrikë.
“Qytetarët nuk po faturohen në bazë të periudhës së faturave me tarifa të shtrenjta dhe atë të lirë”, tha ai, raporton kp.
Azemi kërkoi përgjegjësi institucionale nga qeveria Kurti, siç tha për këtë mashtrim.
