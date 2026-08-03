LDK në takim, PDK e AAK zgjodhën të qëndrojnë jashtë tryeze - Kurti kërkon marrëveshje para 6 gushtit
Kjo javë mund të sjellë zhvillime konkrete në bisedimet me Lidhjen Demokratike për formimin e institucioneve të reja, ka paralajmëruar kryeministri në detyrë Albin Kurti.
Me seancën konstituive të Kuvendit të caktuar më 6 gusht, ai ka thënë se partitë duhet të jenë të përgatitura.
Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka paralajmëruar se gjatë javës që po vjen, mund të ketë diçka konkrete sa i përket një marrëveshjeje me Lidhjen Demokratike.
Sipas kryetarit të Vetëvendosjes, 6 gushti duhet t’i gjejë partitë e përgatitura për formim të institucioneve.
“Do të përpiqemi që t’i shfrytëzojmë këto ditë, në mënyrë që të jemi sa më të përgatitur kur fillon seanca për konstituimin e institucioneve të legjislaturës së 11-të. Mirëpo nuk mund ta parashikojmë ende rezultatin, nuk do të mungojnë përpjekjet. Ekziston edhe interesimi, edhe vullneti, edhe gatishmëria, por në javën e ardhshme marrim vesh gjithçka”, tha Kurti.
Më 6 gusht është caktuar seanca për inaugurimin e legjislaturës së re.
Por para seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, Kurti, ka nisur përpjekjet për të krijuar një dakordim mes subjekteve politike për formimin e institucioneve të reja të vendit.
Ai ka ftuar në takim liderët e partive politike që kanë siguruar ulëse në Kuvendin e Kosovës, me synimin për të diskutuar mundësinë e arritjes së një konsensusi për tejkalimin e situatës aktuale dhe funksionalizimin e institucioneve.
Takimi është paraparë të mbahet nesër në orën 18:00, në Kuvendin e Kosovës.
LDK pranoi ftesën e Kurtit
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka vendosur t’i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit dhe ka konfirmuar pjesëmarrjen në takimin e thirrur për liderët politikë.
Prania e LDK-së në këtë takim shihet si një mundësi për të zhvilluar diskutime mes partive për hapat e ardhshëm pas konstituimit të Kuvendit dhe krijimit të institucioneve të reja.
PDK refuzoi pjesëmarrjen
Ndryshe nga LDK-ja, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në takimin e ftuar nga Kurti.
Në përgjigjen e tij ndaj ftesës, kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, ka rikonfirmuar qëndrimin e kësaj partie se në rrethanat aktuale do të vazhdojë të qëndrojë në opozitë.
Hamza ka thënë se pret që Vetëvendosje, së bashku me partitë e tjera të përfaqësuara në Kuvend, të arrijnë marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja të vendit.
AAK nuk merr pjesë në takim
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e takimit të thirrur nga Kurti.
AAK, njësoj sikurse PDK, ka mbajtur qëndrimin se do të vazhdojë të veprojë nga opozita, duke mos u përfshirë në përpjekjet për një marrëveshje për formimin e institucioneve.
Ftesa e Kurtit për partitë politike vjen në një kohë kur pritet seanca për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, një hap i domosdoshëm për krijimin e institucioneve të reja të vendit.
Derisa Vetëvendosje po kërkon një marrëveshje mes subjekteve politike, PDK dhe AAK kanë bërë të qartë se nuk synojnë bashkëpunim institucional në këtë fazë, ndërsa LDK ka zgjedhur të marrë pjesë në tryezën e diskutimeve.
Takimi i nesërm pritet të tregojë nëse partitë mund të gjejnë një pikë të përbashkët për procesin e ardhshëm politik në vend.