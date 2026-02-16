Largoni erën e pakëndshme nga frigoriferi duke vendosur sodë buke
Një entuziaste pastrimi ka zbuluar disa truke që mund të mos i dini, përfshirë edhe mënyrën se si të largoni aromat e padëshiruara nga frigoriferi. Me shumëllojshmërinë e ushqimeve që mbajmë në frigorifer, aromat shpesh përzihen dhe, nëse ushqimet prishen, mund të krijojnë erë të pakëndshme.
Për të luftuar aromat që dalin nga frigoriferi, influencuesja e pastrimit Georgia ndau një truk të thjeshtë që përdor vetëm një përbërës natyral. Në një video në TikTok këtë javë, ajo shpjegoi se zgjidhja më e mirë është soda e bukës. Mjafton të vendosni një sasi të bollshme sode buke në një tas dhe ta lini brenda në frigorifer.
Ajo tha: “Për të larguar çdo erë të pakëndshme nga frigoriferi, përdorni bikarbonat sode dhe ai do të përthithë të gjithë aromën e keqe”.
Soda e bukës konsiderohet një nga zgjidhjet natyrale më të mira për pastrim në shtëpi, por ajo funksionon edhe si deodorant i fuqishëm.
Si substancë alkaline, soda e bukës ndihmon në eliminimin e aromave të këqija duke neutralizuar erërat acide. Kjo ndodh përmes një reaksioni kimik që ndryshon nivelin e pH-së së aromës dhe çliron përbërës me erë më të lehtë.
Si deodorant natyral, soda e bukës vepron në mënyrë të ngjashme me shumë freskues ajri.
KitchenAid theksoi se, në varësi të shkaktarit të erës, mund të duhen deri në tre ditë që aroma të zhduket plotësisht. Ekspertët e tyre shtuan se soda e bukës mund të zëvendësohet sa herë që është e nevojshme.
Edhe Martha Stewart rekomandon disa përbërës të tjerë për largimin e aromave të këqija, si qymyri aktiv, uthulla, limonët dhe llumi i kafesë.