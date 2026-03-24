“Largohuni nga Donbasi dhe do të ndërtojmë një parajsë”, rritet presioni i SHBA-së mbi Ukrainën
Shtetet e Bashkuara po i bëjnë presion Ukrainës që të tërheqë trupat e saj nga rajoni i Donetskut, sipas burimeve pranë bisedimeve në vazhdim, pasi negociatat tregojnë pak përparim.
Zyrtarët paralajmërojnë se Uashingtoni mund të largohet nga procesi dhe ta zhvendosë fokusin te Irani nëse nuk arrihet ndonjë përparim, transmeton Telegrafi.
"Amerikanët nuk e shohin se ku mund të arrijmë një marrëveshje. Kjo mund t'i shtyjë ata të largohen krejtësisht nga procesi", tha një burim pranë presidentit Volodymyr Zelensky për Ukrainska Pravda pas bisedimeve të fundit më 21-22 mars.
SHBA-të kanë sugjeruar se mund të ofrojnë garanci sigurie - por vetëm nëse Ukraina tërhiqet nga Donbasi, tha burimi.
"Nuk mund ta imagjinoj se si do të funksiononte kjo në Ukrainë", shtoi zyrtari.
Bisedimet mbeten të formësuara nga kontaktet e mëparshme midis Presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe udhëheqësit rus Vladimir Putin në Anchorage, të cilin Moska vazhdon ta referojë.
"Ndjehet sikur ka tre palë, por Ukraina po debaton me 'Anchorage'", tha një burim tjetër.
“Pavarësisht se çfarë diskutojmë, gjithmonë kthehet tek amerikanët që thonë: ‘Lëreni Donbasin dhe ne do të ndërtojmë një parajsë për ju, siç është rënë dakord në Alaska’”, shtoi ai.
Prania e trupave ukrainase në rajonin e Donetskut mbetet pika qendrore e ngërçit.
“Pala jonë po shpenzon shumë kohë duke u përpjekur ta largojë diskutimin nga tërheqja”, tha një burim i brendshëm.
“Por kjo shkon në qarqe. Ne vazhdojmë të dëgjojmë të njëjtën gjë: ‘Ju duhet të largoheni’”, shtoi ai.
Mbështetja e Ukrainës në financimin perëndimor po shton presionin.
“Nëse BE-ja nuk gjen një zgjidhje, ne mund të kemi ende para për ushtrinë, por jo për pagesat sociale më vonë këtë vit”, tha një zyrtar i lartë.
Pavarësisht tensioneve, ka shenja të kufizuara progresi. Pas bisedimeve të fundit SHBA-Ukrainë në Florida, Zelensky tha se shkëmbimet e të burgosurve me Rusinë mund të vazhdojnë, ndërsa Rustem Umerov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare, konfirmoi bisedime të mëtejshme me zyrtarët amerikanë.
Në të njëjtën kohë, Zelensky pranoi se fokusi i Uashingtonit është aktualisht i ndarë.
“Është e qartë se vëmendja e palës amerikane për momentin është përqendruar kryesisht në situatën përreth Iranit dhe rajonit më të gjerë, por edhe lufta e Rusisë kundër Ukrainës duhet të marrë fund”, tha ai.
Bisedimet e ndara trepalëshe midis Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Ukrainës janë aktualisht në pritje, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, më 19 mars.
“Grupi trepalësh është në pritje”, tha Peskov, duke shtuar se kontaktet me Kievin vazhdojnë për çështje humanitare, duke përfshirë shkëmbimet e të burgosurve të luftës dhe trupat e ushtarëve të rënë.
Ukraina gjithashtu ka konfirmuar vonesat. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Heorhiy Tykhy, tha se disa raunde konsultimesh ishin shtyrë, por jo të anuluara.
“Ato nuk janë anuluar ose braktisur, vetëm janë vonuar”, tha Tykhy, duke shtuar se komunikimi midis palëve mbetet në vazhdim.
Negociatat janë ngadalësuar mes tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme, të cilat kanë zhvendosur fokusin e Uashingtonit.
Çështjet kryesore mbeten të pazgjidhura. Rusia vazhdon të kërkojë që Ukraina të tërhiqet nga territoret në lindje që Rusia nuk ka qenë në gjendje t’i pushtojë në 12 vjet luftë – një kusht që Kievi e ka refuzuar. /Telegrafi/