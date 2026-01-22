LaMelo Ball me ndeshjen më të keqe në NBA, shënon vetëm një herë për 22 minuta lojë
Basketbollistët e Cleveland Cavaliers kanë regjistruar një fitore në udhëtim ndaj Charlotte Hornets me rezultatin 94:87, në një ndeshje të zhvilluar në Spectrum Center, e cila u shënua nga një paraqitje jashtëzakonisht e dobët e yllit vendas, LaMelo Ball.
24-vjeçari kaloi 22 minuta në parket, duke regjistruar shtatë asistime dhe pesë ribaunde, por realizoi vetëm dy pikë, në një mbrëmje me përqindje alarmante të gjuajtjeve.
Ball dështoi në të gjitha 10 përpjekjet për tre pikë, ndërsa nga distanca për dy pikë shënoi vetëm 1 nga 14 gjuajtje, duke humbur gjithsej 24 tentativa nga fusha.
Me një saktësi prej vetëm 6.7 për qind në gjuajtjet nga loja, LaMelo Ball hyri negativisht në histori, pasi një shifër e tillë nuk ishte regjistruar më parë nga asnjë lojtar në NBA.
LAMELO BALL TONIGHT:
6.7% FG
1-15 FGM
0-10 3PM
First player in NBA HISTORY to finish a game shooting 6.7% from the field 😭🔥pic.twitter.com/DiAFXAIwyg https://t.co/r65AWpMLis
— NBA Tour Dates (@NBATourDates) January 22, 2026
Cleveland e kishte praktisht vendosur fatin e ndeshjes që në pjesën e parë, duke ndërtuar një epërsi të konsiderueshme, ndërsa Charlotte reagoi vetëm në fund, duke e ulur diferencën në shtatë pikë deri në përfundim të takimit.
Më i miri në radhët e Cavaliers ishte Donovan Mitchell me 24 pikë, po aq sa shënoi edhe lojtari më efikas i Hornets, Brandon Miller.
Pas kësaj fitoreje, Cleveland Cavaliers renditen në vendin e pestë në Konferencën Lindore me bilanc 25 fitore dhe 20 humbje, ndërsa Charlotte Hornets mbeten në pozitën e 12-të me rekord 16 fitore dhe 28 humbje. /Telegrafi/