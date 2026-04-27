Lamborghini rikthen në jetë ikonën Miura SV
Edicioni i parë i Anantara Concorso Roma—La Dolce Vita delle Automobili—u zhvillua nga 16 deri më 19 prill.
Eventi përdori disa nga vendet historike të qytetit si ambiente dhe mblodhi së bashku koleksionistë, restaurues dhe prodhues veturash klasike.
Si pjesë e programit, Lamborghini prezantoi një restaurim të kohëve të fundit.
Ky rast lidhet me 60-vjetorin e veturës legjendare sportive këtë vit.
Në ekspozitë ishte një Miura SV, e restauruar gjatë tre viteve nga Lamborghini Polo Storico. Qëllimi ishte që ajo të kthehej në gjendjen e saj origjinale të dorëzimit në fabrikë.
Puna u bazua në kërkime të gjera arkivore, veçanërisht në fletën origjinale të të dhënave të prodhimit. Autenticiteti i automjetit u certifikua në fund.
Restaurimi i Miura SV ndoqi një qasje të bazuar vetëm në dokumentacion. Vetura mbërriti në Sant'Agata Bolognese në fund të vitit 2023 në një gjendje që nuk përputhej me specifikimet origjinale.
Gjatë procesit, të gjithë komponentët përkatës u analizuan dhe, kur ishte e nevojshme, u rikthyen në konfigurimin e saktë.
Përveç kësaj ekspozite, në event morën pjesë edhe tre automjete të tjera historike Lamborghini në pronësi të koleksionistëve privatë.
Ato përfshinin dy vetura të Lamborghini Countach për 25-vjetorin dhe një Lamborghini Miura P400.
Kjo e fundit tërhoqi vëmendje të veçantë për shkak të lidhjes së saj me filmin The Italian Job. /Telegrafi/