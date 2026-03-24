Lamborghini planifikon model të ri, nuk do të jetë as SUV as sedan
Lamborghini nuk ka pasur kurrë një gamë të gjerë modelesh, por vetëm në pak vitet e fundit, gama është rritur.
Ka kaluar gati një dekadë që kur prodhuesi i veturave shtoi Urus-in, SUV-in e tij të parë me fuqi të lartë, dhe tani CEO i kompanisë dëshiron edhe një tjetër veturë.
Por, Stephan Winkelmann, drejtuesi kryesor i Lamborghinit, tha se nuk është i interesuar të shtojë një tjetër SUV apo edhe një sedan në linjën e markës.
Vitin e kaluar, Winkelmann sugjeroi që Lanzador mund të hiqte dorë nga sistemi i tij elektrik i fuqisë në favor të një sistemi hibrid plug-in për shkak të kushteve në ndryshim të tregut.
Në atë kohë, ai tha se ishte "ende shumë e hapur" se cilin sistem fuqie do të merrte vetura.
Ky vendim është marrë tani dhe versioni hibrid duhet t'i bashkohet linjës së Lamborghini para fundit të dekadës. /Telegrafi/