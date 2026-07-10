Lajm i mirë për Fenerbahçen, Vedat Muriqi rikthehet në fushë pas rikuperimit
Vedat Muriqi ka bërë përparim të madh në procesin e rikuperimit dhe sulmuesi kosovar pritet të rikthehet së shpejti në fushë me fanellën e Fenerbahçes.
Sipas raportimeve nga beIN Sports, trajtimi i Muriqit po ecën sipas planit dhe lojtari tashmë është në gjendje të jetë pjesë e ndeshjes së parë të skuadrës turke në fazën përgatitore.
Sulmuesi me përvojë pritet të marrë rreth 15-20 minuta lojë në rikthimin e tij, me qëllim që gradualisht të rikthehet në ritmin e plotë dhe formën optimale fizike pas lëndimit.
Fenerbahçe po përgatitet për sezonin e ri, ndërsa rikthimi i Muriqit është një lajm i rëndësishëm për trajnerin dhe tifozët verdheblu, duke pasur parasysh rolin e tij në repartin ofensiv.
Ndeshja e radhës për Fenerbahçen në kampin parasezonal është ndaj skuadrës polake Pogon Szczecin, më 11 korrik, ku pritet edhe rikthimi gradual i Vedat Muriqit në aksion. /Telegrafi/