Labi 'shpërthen' për akuzat se ka fëmijë me një serbe: Marre ju qoftë
Në spektaklin e së hënës është diskutuar sërish tema për Labinot Rexhën në lidhje me fëmijë me serben.
Në diskutim janë përfshirë Ludo dhe motrat, Aurora dhe Suanita.
Gjatë këtij diskutimi, Labi ka shpërthyer dhe është dashur që të kalojë në dhomën e rrëfimeve.
“Marre ju qoftë”, është shprehur ndër të tjera ai për personat e përfshirë në debat.
"Më prek sepse kam një grua shumë të ndershme, një grua të cilën, unë jam një artist që gati 30 vite edhe gjithmonë, gjithë ato mesazhe që më vijnë të gjithë që më fyen për motrën pesë vite, më kanë bullizuar po vuaj shumë në këtë pikë. Unë nuk kam fare fare diçka që kam bërë", theksoi tutje.
"Nuk është fëmija im. Nuk ka lidhje me këtë, këto dy motrat as natën nuk po më lënë rehat, nuk po mund të marrë as frymë. Kjo është turp është marre me më akuzu", shtoi ndër tjerash.
Me gruan Lauretën ka dy djem dhe me të u njoh që nga shkolla fillore. /Telegrafi/
