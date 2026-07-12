Kylie Jenner rikthehet me një bashkëpunim të ri, zbulon koleksionin e radhës
Kylie Jenner ka prezantuar bashkëpunimin e saj më të ri mes markës së saj Khy dhe Frankies Bikinis, duke publikuar një set të ri fotografik së bashku me themeluesen e markës, Francesca Aiello.
28-vjeçarja shfaqet me modele të ndryshme bikini në fushatën e titulluar “Fever Dream”, ndërsa njoftoi se koleksioni i ri Khy x Frankies Bikinis do të lançohet më 14 korrik.
Në një postim në Instagram, Jenner u shpreh e emocionuar që po prezanton bashkëpunimin e dytë me Aiello, shkruan DailyMail.
Ky është bashkëpunimi i dytë mes dy markave, pas koleksionit të parë të prezantuar në vitin 2025.
Sipas Francesca Aiello, frymëzimi për koleksionin e ri vjen nga Los Angeles, qyteti ku të dyja janë rritur.
“Shfletuam garderobat tona për të gjetur veshje vintage që pasqyronin energjinë e qytetit dhe krijuam një koleksion me modele të guximshme, detaje lozonjare dhe prerje që bien në sy”, u shpreh Aiello.
Fushata është realizuar nga regjisori dhe fotografi Daniel Sachon, ndërsa pamjet janë publikuar në rrjetet sociale të Kylie Jenner dhe Khy, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve. /Telegrafi/