Kylie Jenner për thashethemet e shtatzënisë: Jam mësuar që njerëzit krijojnë kaq shumë rrëfime dhe nuk më intereson
Kylie Jenner ka folur për thashethemet rreth shtatzënisë së saj, si dhe për mënyrën se si ndihet për këtë.
Gjatë një paraqitjeje në podkastin "Better Half", Jenner foli për mënyrën se si i përballon të gjitha thashethemet rreth jetës së saj personale. Ajo shpjegoi se është mësuar që njerëzit të bëjnë supozimet e tyre rreth jetës së saj.
"Mendoj se jam mësuar aq shumë me njerëzit që krijojnë kaq shumë rrëfime saqë më duhet të qesh me to dhe të mos më interesojë. Njerëzit mendojnë se jam shtatzënë tani", tha ajo.
Kylie Jenner (Foto: John Shearer)
Më pas ajo shpjegoi se nuk ka dëshirë t’i përgjigjet çdo thashethemi që shfaqet në internet.
"Nuk do të kthej kokën pas sepse do të jem diku me bikini, ose do të dal jashtë, dhe thashethemet do të shuhen. Po qesh me këtë dhe po i bashkohem argëtimit", tha ajo.
Jenner tashmë ka dy fëmijë me ish-partnerin Travis Scott. Në një intervistë të fundit, ajo foli edhe për idenë e një shtatzënie tjetër, shkruan Hello.
"Vetëm mendimi për të pasur një fëmijë tjetër më duket çmenduri. As nuk mendoj se ka ndonjë arsye për të përdorur një nënë zëvendësuese", tha ajo. /Telegrafi/