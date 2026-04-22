Ky SUV elektrik Volkswagen Jetta është i vërtetë dhe interesant
Jetta ka ekzistuar që nga viti 1979 si një model kompakt i ndjeshëm, duke shërbyer si vëllai limuzinë i Golf hatchback.
Pothuajse gjysmë shekulli dhe shtatë breza më vonë, ajo ruan formulën e origjinalit, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, Jetta përfaqëson diçka të ndryshme në Kinë. Grupi Volkswagen dhe partneri lokal FAW e ndanë Jetta në një nën-markë në vitin 2019, duke u kujdesur për segmentin e nivelit fillestar.
Ndërsa fokusi fillestar ishte në modelet me motor me djegie të brendshme, dega kineze e Jetta tani po synon Automjetet me Energji të Re (NEV).
Termi zbatohet jo vetëm për automjetet plotësisht elektrike, por edhe për hibridet plug-in dhe EV-të e pajisura me motorë me djegie që zgjerojnë gamën.
Që nga viti 2026, Jetta konsiderohet një entitet i pavarur, duke i dhënë asaj një autonomi më të madhe.
Jetta në thelb vazhdon aty ku e la Skoda, pasi Grupi VW po e tërheq markën çeke nga Kina pas rënies së shitjeve.
Katër modele NEV do të dalin në shitje deri në vitin 2028, dhe nëse ky koncept intrigues është ndonjë tregues, një SUV katror do të jetë midis tyre.
Jetta X do të debutojë herët përpara paraqitjes së saj të parë publike në Panairin e Automobilave në Pekin më vonë këtë javë.
Grupi VW ka pak për të ndarë në lidhje me specifikimet teknike, por konfirmon se Jetta X është tërësisht elektrike.
Na thuhet se qëndrimi i drejtë pasqyron një gjuhë të re dizajni "Modern Robust" që automjetet e ardhshme të markës Jetta në Kinë do ta përvetësojnë.
Është një dizajn i pastër, pothuajse në stilin Rivian me dalje të shkurtra, duke sugjeruar se do të nget një platformë të dedikuar për automjete elektrike.
Siç pritej, për një automjet ekskluzivisht në Kinë, Jetta X paraqet një ambient të brendshëm të thjeshtuar me një ndërfaqe përdoruesi që mbështetet shumë në ekrane.
Andreas Mindt, kreu i dizajnit të Grupit VW, zbuloi ambientin e brendshëm të konceptit në LinkedIn, duke treguar një ekran të madh me prekje të çiftëzuar me një ekran më të vogël për pasagjerët.
Gjithashtu në LinkedIn, por gati një vit më parë, CEO i Grupit VW në Kinë, Ralf Brandstaetter, tha se blerësit kinezë duan "automjete të lidhura me inteligjencën artificiale, me kontroll zëri të përsosur dhe kabina inteligjente".
Në të kundërt, evropianët preferojnë "kontrollet prekëse, qëndrueshmërinë afatgjatë dhe dinamikën e drejtimit".
Disa butona fizikë ndodhen përpara mbështetëses qendrore të krahut, dhe ashtu si me pjesën e jashtme, nuk ka emblema Volkswagen.
Në fund të fundit, ky nuk është një VW, por një Jetta. Brenda dhe jashtë, duket shumë më luksoz se modelet e mëparshme të Jetta me specifikime kineze, të cilat kishin filluar të dukeshin të vjetruara për shkak të fluksit të modeleve më të reja nga markat vendase.
Jetta do të lansojë modelin e saj të parë të gjeneratës së ardhshme më vonë në vitin 2026, i ndjekur nga tre NEV shtesë gjatë dy viteve të ardhshme.
Mos prisni t'i shihni këto makina në tregje të tjera, pasi Jetta operon ekskluzivisht në Kinë. /Telegrafi/