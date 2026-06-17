“Ky kapitull i jetës sime quhet lumturi”, Blero dhe Eronita publikojnë portretin e djalit të tyre
Kanë kaluar disa javë që kur këngëtari Blero Muharremi dhe partnerja e tij, Eronita, u bënë prindër të një djali.
Deri tani, çifti kishte zgjedhur ta mbante larg vëmendjes publike fytyrën e të porsalindurit, duke ruajtur privatësinë e tyre në këtë periudhë të re familjare.
Megjithatë, së fundmi ata kanë vendosur të ndajnë me ndjekësit një moment të veçantë nga jeta e tyre e re si prindër.
Foto: Instagram
Ishte Eronita ajo që publikoi e para në Instagram një fotografi të ëmbël ku shihet foshnja e tyre.
Menjëherë më pas, Blero e ripostoi këtë moment në profilin e tij, duke treguar emocionin dhe krenarinë e tij si baba në këtë kapitull të ri të jetës.
Postimi u shoqërua me një mbishkrim të shkurtër, por shumë domethënës nga Eronita, e cila e përshkroi këtë periudhë me fjalët: “Ky kapitull i jetës sime quhet: lumturi”.
Blero është baba edhe i një vajze, që e ndan me aktoren Teuta Krasniqi. /Telegrafi/