Ky hormon është matësi i heshtur i pjellorisë: Tregon nëse një grua mund të mbetet ende shtatzënë
Analiza e këtij hormoni në gjak ndihmon mjekët të vlerësojnë rezervën e vezëve në vezore, të planifikojnë shtatzëninë dhe të parashikojnë ndryshimet që lidhen me afrimin e menopauzës
Hormoni anti-Müllerian ndihmon në vlerësimin e rezervës së qelizave vezë. Ai është një tregues i rëndësishëm i pjellorisë, megjithëse nuk është faktori i vetëm që ndikon në aftësinë për të mbetur shtatzënë.
Një nga hormonet më të rëndësishme që përdoret për të vlerësuar pjellorinë e gruas është Hormoni Anti-Müllerian. Ky hormon prodhohet nga qelizat në vezore dhe jep një vlerësim të mirë të të ashtuquajturës rezervë të qelizave vezë, pra sa qeliza vezë ka ende një grua.
Pse është i rëndësishëm hormoni Anti-Müllerian
Hormoni Anti-Müllerian është i rëndësishëm sepse ndihmon mjekët të vlerësojnë potencialin riprodhues të një gruaje. Niveli i tij në gjak tregon sa folikula vezore ndodhen në vezore. Sa më e lartë të jetë vlera e këtij hormoni, aq më e madhe është zakonisht rezerva e qelizave vezë, ndërsa vlerat e ulëta mund të tregojnë pjellori të reduktuar.
Ndryshe nga disa hormone të tjera, niveli i hormonit Anti-Müllerian mbetet relativisht i qëndrueshëm gjatë ciklit menstrual, prandaj mund të matet pothuajse në çdo moment. Për këtë arsye ai konsiderohet një nga treguesit laboratorikë më të besueshëm të pjellorisë, transmeton Telegrafi.
Si matet
Hormoni Anti-Müllerian përcaktohet me një analizë të thjeshtë gjaku. Rezultatet ndihmojnë mjekët në:
• vlerësimin e pjellorisë
• planifikimin e shtatzënisë
• vlerësimin e reagimit ndaj procedurave të fekondimit artificial
• vlerësimin e afrimit të menopauzës
A e përcakton vetëm ky hormon pjellorinë
Megjithëse hormoni Anti-Müllerian është një tregues shumë i rëndësishëm, ai nuk është faktori i vetëm që përcakton pjellorinë. Në mundësinë për të mbetur shtatzënë ndikojnë edhe hormone të tjera si:
• Folikulostimuluesi
• Estrogjeni
• Progesteroni
Përveç hormoneve, në pjellori ndikojnë edhe mosha e gruas, shëndeti i vezoreve, rregullsia e ovulacionit dhe gjendja e përgjithshme shëndetësore.
Hormoni Anti-Müllerian sot konsiderohet një nga treguesit më të rëndësishëm për vlerësimin e pjellorisë, sepse jep informacion mbi rezervën e qelizave vezë dhe ndihmon mjekët të vlerësojnë potencialin riprodhues të një gruaje. /Telegrafi/