Ky është OnePlus Ace 6 Ultra
Presidenti i OnePlus China, Li Jie, ka zbuluar sot dizajnin e pasmë të Ace 6 Ultra të ardhshëm.
Pajisja do t'i bashkohet Ace 6 që u lansua në tetor dhe Ace 6T që u njoftua në dhjetor, transmeton Telegrafi.
Supozohet se Ultra do të vijë shumë shpejt, por kompania nuk e ka bërë ende zyrtare datën e zbulimit.
Ace 6 Ultra do të ketë një shpejtësi rifreskimi prej 165Hz në ekranin e tij, i cili u zhvillua bashkërisht nga OnePlus me BOE.
Ngjyra që shihni në këto imazhe quhet Ace Awakening dhe është bërë me një proces të ri litografie stereoskopike 3D, "duke gdhendur dritën në telefon".
Është interesante që Li thotë se Ace 6 Ultra nuk do të lansohet vetëm, por do t'i bashkohet në eventin e ardhshëm një "produkt i ri me faktor forme" misterioz që nuk është detajuar më tej.
Sipas informacioneve të mëparshme, OnePlus Ace 6 Ultra do të fuqizohet nga procesori MediaTek Dimensity 9500 SoC dhe do të ketë një ekran prej 6.8 inçësh, si dhe një bateri 8,500 mAh me mbështetje për karikim me tel 100W. /Telegrafi/