Kvaratskhelia, lojtar i ndeshjes: PSG 5-2 Chelsea
Paris Saint-Germain ka shënuar fitore të madhe ndaj Chelsea me rezultat 5-2, në një përballje shumë të hapur dhe plot gola.
Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha dhe Khvicha Kvaratskhelia me dy gola shënuan në fitoren e PSG-së, ndërsa Malo Gusto dhe Enzo Fernandez shënuan për Chelsean.
Kvaratskhelia që u fut në pjesën e dytë, ishte lojtari më i mirë sipas SofaScore, me notën 9.3.
MVP 🏆#UCL pic.twitter.com/aVen3eEkhp
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 11, 2026
Vitinha (7.8) dhe Dembele (7.7) po ashtu kishin paraqitje të madhe nga PSG.
Lojtari më i dobët në ndeshje ishte portiere Filip Jorgensen me notën 4.5
Notat e lojtarëve të PSG dhe Chelsea
/Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate