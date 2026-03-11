Paris Saint-Germain ka shënuar fitore të madhe ndaj Chelsea me rezultat 5-2, në një përballje shumë të hapur dhe plot gola.

Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha dhe Khvicha Kvaratskhelia me dy gola shënuan në fitoren e PSG-së, ndërsa Malo Gusto dhe Enzo Fernandez shënuan për Chelsean.

Kvaratskhelia që u fut në pjesën e dytë, ishte lojtari më i mirë sipas SofaScore, me notën 9.3.


Vitinha (7.8) dhe Dembele (7.7) po ashtu kishin paraqitje të madhe nga PSG.

Lojtari më i dobët në ndeshje ishte portiere Filip Jorgensen me notën 4.5

Notat e lojtarëve të PSG dhe Chelsea


/Telegrafi/

