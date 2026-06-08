Kuzeska: LSDM hapi një kapitull të ri për të ardhmen e Maqedonisë
LSDM ka njoftuar një fazë të re të veprimit politik përmes "Iniciativës së Shkupit" dhe platformës programore "Vendi yt, shansi yt", e cila, sipas partisë, përfaqëson një vizion për një shtet modern, të drejtë dhe evropian.
Në konferencën e sotme për shtyp, zëdhënësja dhe anëtarja e Bordit Ekzekutiv të LSDM-së, Bogdanka Kuzeska, theksoi se platforma synon përmirësimin e standardeve të jetesës, luftën kundër korrupsionit dhe sigurimin e një të ardhmeje evropiane për Maqedoninë.
Sipas Kuzeskës, dokumenti përmban politika specifike për të mbështetur të rinjtë, me theks në punësim dinjitoz, paga më të larta, strehim të përballueshëm, arsim cilësor dhe krijimin e mundësive të barabarta për përparim.
LSDM vlerëson se një nga sfidat më të mëdha me të cilat përballen të rinjtë është ndjenja e padrejtësisë dhe mosbesimit në institucione, prandaj lufta kundër korrupsionit është vendosur si një nga prioritetet kryesore në platformë.
Ndër masat e propozuara janë një ligj i ri kundër korrupsionit, verifikimi i zyrtarëve të zgjedhur dhe të emëruar, verifikimi i origjinës së pronës, forcimi i institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe dixhitalizimi i mëtejshëm i shërbimeve publike.
Platforma përmban gjithashtu masa ekonomike që synojnë rritjen e pagave dhe pensioneve, mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, mbështetjen e prodhimit vendas, përmirësimin e mbrojtjes sociale dhe mbështetje shtesë për bujqit./Telegrafi/