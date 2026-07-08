Kush është gruaja e Lautaro Martinez? Njihuni me partneren e futbollistit të Argjentinës
Ylli i futbollit argjentinas, Lautaro Martínez, ka pasur mbështetjen e gruas së tij, Agustina Gandolfo, vitet e fundit.
Sulmuesi, i cili është një lojtar kyç për ekipin kombëtar argjentinas, është i martuar me Gandolfon që nga viti 2023.
Çifti është në një lidhje që nga viti 2018 dhe kanë qenë bashkë për gati një dekadë. Përpara se të martoheshin në Itali, ata kishin një vajzë, Nina, të lindur në shkurt 2021, dhe zgjeruan familjen e tyre në gusht 2023 me lindjen e djalit të tyre, Theo.
Ndërkohë që bashkëshorti i saj është një nga futbollistët më të famshëm në botë, Agustina ka ndërtuar vetë një karrierë të suksesshme si influencuese dhe sipërmarrëse. Ajo shpesh ndan momente nga jeta e saj familjare, udhëtimet dhe foto nga tribunat duke brohoritur për Martínez në mediat sociale.
Gandolfo ka postuar përmbajtje mbi shëndetin, fitnesin dhe stilin e jetës në mediat sociale për vite me radhë. Në Instagram, ku ajo ka mbi 1.5 milion ndjekës, ajo ndan rregullisht foto dhe video nga stërvitjet e saj, këshilla për stërvitje, momente udhëtimi dhe foto me bashkëshortin e saj.
Përveç suksesit të saj në mediat sociale, Gandolfo ka provuar edhe sipërmarrjen. Së bashku me Martínez, ajo ka nisur disa projekte në fushën e ushqimit. Në vitin 2022, çifti hapi restorantin Coraje në Milano, i cili kombinon kuzhinën mesdhetare dhe atë të Amerikës së Jugut.
Në prill të këtij viti, ata e zgjeruan biznesin e tyre duke hapur restorantin Coraje Mendoza, i cili ndodhet brenda pronës dhe vreshtarisë së tyre Cittanina Lodge & Wine në Mendoza të Argjentinës. Prona ndodhet në rajonin e verës Las Compuertas dhe, përveç vreshtave, përfshin edhe një zhvillim luksoz akomodimi.
Një martesë përrallore pas pesë vitesh lidhjeje
Gandolfo dhe Martínez konfirmuan lidhjen e tyre në tetor 2018, kur ajo postoi foton e tyre të parë së bashku. Pas pothuajse pesë vitesh lidhje, në shkurt 2023, futbollisti i propozoi asaj, duke u ulur në një gju para një harku të madh në formë zemre të zbukuruar me qindra trëndafila.
"Të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty, me familjen tonë, duke na parë të rritemi dhe të mësojmë së bashku, duke vazhduar të bëjmë plane dhe duke qenë pranë njëri-tjetrit përgjithmonë - kjo është dëshira ime më e madhe. Si mund të thoja jo?" shkroi ajo në atë kohë së bashku me një propozim video. Vetëm disa muaj më vonë, në maj 2023, çifti u martua në një ceremoni madhështore në Villa d'Este në liqenin e Komos në Itali.
Në nëntor të vitit 2020, Gandolfo njoftoi se ishte në pritje të fëmijës së tyre të parë, dhe vajza Nina lindi në shkurt të vitit 2021. Me rastin e ditëlindjes së saj të parë, Agustina i dedikoi asaj një mesazh emocional dhe e quajti "dashuria e jetës sime".
"Faleminderit që erdhe në jetën time dhe më mësove kaq shumë, që më kujtove se çfarë është vërtet e rëndësishme. Dua vetëm të jesh e lumtur dhe shpresoj të jem një nënë e mirë, dhe buzëqeshja jote vesh më vesh dhe përqafimet e pafundme ma tregojnë këtë. Të dua në mënyra që nuk i kisha menduar kurrë të mundura, shoqja ime e vogël e madhe", shkroi ajo.
Dy vjet më vonë, në shkurt të vitit 2023, çifti njoftoi se po prisnin fëmijën e tyre të dytë dhe djali i tyre Theo lindi në gusht të atij viti. Në ditëlindjen e tij, Agustina e quajti me dashuri "një tërmet" dhe e falënderoi që "ua bëri ditët më të ndritshme". Ndërsa vazhdon të postojë përmbajtje rreth shëndetit dhe fitnesit, profili i saj tani është i mbushur me momente familjare, udhëtime me dy fëmijët e saj të vegjël dhe aktivitete me Ninën dhe Theon.
Martínez, i cili luan për Interin, ka pasur mbështetje të madhe nga gruaja e tij nga tribunat gjatë gjithë karrierës së tij, duke përfshirë paraqitjet në Kupat e Botës 2022 dhe 2026. Kur Argjentina fitoi Kupën e Botës 2022, Gandolfo ndoqi disa ndeshje me vajzën e saj Nina dhe shprehu publikisht krenarinë e saj për burrin e saj. Ajo shpesh vishte fanellën e tij dhe e mbështeste atë gjatë ndeshjeve të mëdha.
Në Kupën e Botës 2026, Agustina ishte me bashkëshortin e saj në tribuna, dhe këtë herë asaj iu bashkuan Nina dhe Theo. Para fillimit të turneut, ajo vlerësoi etikën e tij të punës dhe e falënderoi për përpjekjen pas çdo suksesi.
"Për dikë nga jashtë, mund të duket e lehtë, por pas diçkaje kaq të bukur fshihet kaq shumë sakrificë, punë e palodhur, lot, ditë të vështira, distancë dhe momente kur na është dashur të vazhdojmë edhe kur ishim të rraskapitur. Të shohësh të gjitha të japin fryte është shpërblimi më i madh. Dhe ne, si gjithmonë, jemi me ty, krenarë për ty dhe të lumtur të festojmë çdo hap tënd. Të duam, kapiteni ynë ❤️", shkroi ajo.