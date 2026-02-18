Kurti takon ambasadorin francez, flasin për integrimin e Kosovës në NATO
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, takoi ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Guerot, në një takim zyrtar gjatë të cilit u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe prioritetet e mandatit të ri qeverisës.
Sipas njoftimit nga Qeveria, ambasadori Guerot e uroi kryeministrin Kurti për përvjetorin e Pavarësisë së Kosovës, si dhe për mandatin e ri qeverisës, duke theksuar se ky hap hap një kapitull të ri në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve.
“Investimet në infrastrukturë strategjike, përkushtimi i palëkundur për paqe dhe siguri, dhe angazhimi për integrim në strukturat euro-atlantike”, theksoi Kurti.
Ai gjithashtu e falënderoi ambasadorin për bashkëpunimin e deritanishëm dhe për mbështetjen e vazhdueshme të Francës ndaj Kosovës.
Takimi u konsiderua si një mundësi për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe thellimin e bashkëpunimit në projekte strategjike midis Kosovës dhe Francës. /Telegrafi/