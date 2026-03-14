Kurti pajtohet t’u ofrojë lehtësira qytetarëve serbë në Ligjin për të huajt, BE e përgëzon - opozita me akuza
Qeveria e Kosovës është pajtuar t’u ofrojë leje të përkohshme qëndrimi dhe t’ua njohë letërnjoftimet pjesëtarëve të komunitetit serb që nuk janë të pajisur me dokumente të Republikës së Kosovës në Ligjin për të huaj dhe atë për automjete, që do të fillojnë të zbatohen plotësisht nga e diela.
Një ditë para hyrjes në fuqi të Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjetet, emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë–Serbi, Peter Sorensen, vizitoi Kosovën dhe u prit nga kryeministri Albin Kurti.
Sorensen përgëzoi përpjekjet e Kosovës për zbatimin gradual të këtyre ligjeve, ndërsa Kurti bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim me përfaqësuesit e komunitetit serb dhe BE-së.
Nga 15 marsi do të nisë zbatimi i plotë i ligjeve, duke përfshirë qytetarët që vijnë nga Presheva, Medvegja, Bujanovci dhe fshatrat e tjera të Serbisë.
Kurti theksoi se zbatimi nuk synon të pengojë shërbimet publike, por njëkohësisht synon të eliminojë strukturat paralele të financuara nga Serbia.
Përfaqësuesi i BE-së për dialog, Sorensen, vlerësoi përpjekjet informuese dhe koordinimin e Kosovës, duke shtuar se shërbimet shëndetësore dhe arsimore do të harmonizohen me kornizën ligjore të Kosovës.
Ambasadori gjerman: Mirë të shohësh që u arrit marrëveshje për mënyrën e zbatimit të Ligjit për të huajt dhe atë për vetura
Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav, gjithashtu konfirmoi dakordësinë për zbatimin e ligjeve dhe theksoi rëndësinë e regjistrimit civil dhe lejeve të qëndrimit për qytetarët serbë.
Vendimi u përshëndet edhe nga Shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas, si dhe nga kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili kërkoi heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe avancimin e procesit të integrimit evropian.
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, tha se zgjidhja e arritur në lidhje me zbatimin e Ligjit për të huajt në Kosovë përbën një lehtësim për popullin serb.
Megjithatë, vendimi ka shkaktuar kritika nga opozita në Kosovë.
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe deputetë të tjerë si Avdullah Hoti (LDK) dhe Besnik Tahiri (AAK) kanë shprehur shqetësim se zbatimi mund të legjitimojë strukturat paralele të Serbisë dhe të cenojë sovranitetin e Kosovës.
Ata kritikuan qeverinë për mungesë transparence dhe për dhënien e koncesioneve që, sipas tyre, përfitojnë Serbinë ndërkohë që Kosova humb./Telegrafi/