Besnik Tahiri kritikon vendimin e Kurtit: Serbia del përfituese, Kosova humb
Deputeti i Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka kritikuar vendimin e Albin Kurti për Ligjin për të Huajt dhe dialogun e lehtësuar me Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimi Evropian.
Tahiri vë në dyshim arsyet e vendimit, duke pyetur nëse ky është një veprim ad hoc apo pjesë e një premtimi të mëhershëm të qeverisë. Ai thekson se me këtë lëshim, kryeministri i ka bërë një koncesion tjetër, ndërsa Serbia ka dalë përfituesja kryesore.
Sipas Tahirit, modeli po përsëritet: fillimisht retorikë e ashpër kundër dialogut, pastaj kritika nga partnerët ndërkombëtarë, dhe në fund koncesione në rënie të lirë për Kosovën. Ai përfundon me një vlerësim kritik: “Kurti i kënaqur, BE-ja e kënaqur, Serbia përfiton, e Kosova kërkah!”.
