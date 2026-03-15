Kurti nis ditën e dytë të takimit me kabinetin qeveritar
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka nisur ditën e dytë të takimit me kabinetin qeveritar, duke theksuar rëndësinë e projekteve të mëdha dhe punëve të mira që presin qeverinë.
Në një postim në rrjetet sociale, ai shkruan: “Dita e dytë e takimit tërëditor të kabinetit qeveritar. Projekte të mëdha e punë të mira na presin.”
Ky takim është pjesë e angazhimeve të qeverisë për koordinim të brendshëm dhe përgatitje të strategjive për zhvillime të mëtejshme në sektorë kyç të administratës dhe ekonomisë. /Telegrafi/
