Kurti në Konferencën e Londrës për Mbrojtje: Serbia me 48 baza operacionale përreth kufirit të Kosovës
Gjatë vizitës zyrtare në Mbretërinë e Bashkuar, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë në Konferencën e Londrës për Mbrojtje.
Duke folur për luftën hibride, kryeministri Kurti tha se ajo nuk është zëvendësim i luftës klasike por vetëm fazë përgatitore për të. Kryeministri shtoi se ajo është bërë normë kudo dhe se në ditët e sotme është lajm nëse nuk ka luftë hibride në ndonjë rund zgjedhjesh.
Kryeministri Kurti tha se është e rëndësishme që të ndërtohet qëndrueshmëri dhe adaptueshmëri në raport me këtë sfidë. Ndërsa foli edhe për ndikimet në Ballkanin Perëndimor.
“Nuk ka arsye për shumë relaksim, si të thuash, sepse Serbia është një ‘proxy’ i Rusisë dhe atje janë 48 baza të përparme operacionale përreth kufirit të shtetit tim. Të gjitha janë në atë që quhet zonë e sigurisë e NATO-s. Kremlini ka një zyrë brenda Ministrisë së Mbrojtjes të Serbisë, në Beograd dhe Qendrat Rajonale të Russia Today dhe Sputnik për Ballkan janë në Serbi”, tha Kurti, njofton Zyra e Kryeministrit.
Ai theksoi se nevojitet sundim i ligjit, luftim i korrupsionit, respektim i të drejtave të njeriut dhe më shumë solidaritet.
Duke folur në kontekst të agresionit rus dhe sfidave të sigurisë për Evropën, kryeministri tha se Ukraina është një mundësi që Evropa të bashkohet në një nivel tjetër.
“Mendoj që nëse Bashkimi Evropian arrin të menaxhojë beteja të caktuara në këtë dekadë, dekada e ardhshme lehtë mund të jetë dekada e BE-së. Këtu jam shumë optimist që të dyja NATO-ja, veçmas Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, mund të luajnë një rol të madh”, shtoi ai.
Kryeministri Kurti, po ashtu, foli për rëndësinë e zhvillimit të industrisë ushtarake, përkatësisht prodhimit të armëve dhe municionit, si dhe atë të edukimit të të rinjve.
“Ajo çfarë bëj në vendin tim, Republikën e Kosovës, është angazhimi me të rinjtë. Është shumë e rëndësishme që të angazhohemi me të rinjtë, sepse po e humbasim kontaktin. Hapësira ndërmjet gjeneratave është problematike dhe lufta hibride mund të jetë fatale”, tha kryeministri Kurti./Telegrafi/