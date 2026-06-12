NATO paralajmëron zvogëlim të pranisë në Kosovë
Situata e sigurisë në Kosovë ka vazhduar të përmirësohet gjatë viteve të fundit, duke bërë që NATO të nisë optimizimin e misionit të KFOR-it dhe të përshtatë gradualisht praninë e saj.
NATO përmes një njoftimi ka bërë të ditur se në janar ka ndërprerë dislokimin e forcave rezervë në kuadër të KFOR-it, pas më shumë se dy vitesh rotacioni të vazhdueshëm.
Sipas njoftimit, që nga viti 1999, prania e KFOR-it është përshtatur vazhdimisht për t’iu përgjigjur zhvillimeve të sigurisë në Kosovë.
Pas tensioneve dhe dhunës së shtuar në vitin 2023, përfshirë sulmet e pajustifikuara ndaj paqeruajtësve të KFOR-it në Zveçan, misioni kishte marrë përforcimin më të madh në më shumë se një dekadë, me dislokimin e gati 1,000 trupave shtesë, thuhet tutje.
“NATO dhe KFOR-i janë plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë”, ka deklaruar gjenerali i Forcave Ajrore të SHBA-së, Alexus G. Grynkewich, Komandant Suprem i Forcave Aleate në Evropë.
Ai ka shtuar se kushtet aktuale krijojnë mundësi për optimizimin e mëtejshëm të madhësisë dhe pranisë së KFOR-it.
Gjenerali Grynkewich ritheksoi gjithashtu përkushtimin e fuqishëm të NATO-s ndaj Ballkanit Perëndimor, një rajon me rëndësi strategjike për Aleancën, siguria e të cilit është e lidhur drejtpërdrejt me sigurinë në hapësirën euro-atlantike. Ai shtoi se NATO nuk do të lejojë krijimin e një vakumi të sigurisë.
Optimizimi, i njoftuar në vitin kur misioni shënon 27-vjetorin e tij, po zbatohet në kuadër të autorizimeve ekzistuese të SACEUR-it dhe pason një rishikim të detajuar dhe një vlerësim të situatës së sigurisë të bazuar në informacione të inteligjencës.
“Reduktimet e kalibruara pritet të pasojnë ciklet kombëtare të rotacionit dhe tërheqjes së trupave nga tani deri vitin e ardhshëm. Optimizimi do të zhvillohet gradualisht dhe në përputhje me kushtet në terren, ndërsa mund të rikthehet nëse zhvillimet relevante të sigurisë e kërkojnë një gjë të tillë”, thuhet tutje.
Aleanca ka ritheksuar se KFOR-i do të vazhdojë të ruajë një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët dhe komunitetet në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes, në përputhje me mandatin e OKB-së, bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit.
NATO gjithashtu ka rikonfirmuar mbështetjen për dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke u bërë thirrje të dyja palëve që të angazhohen për zgjidhjen e çështjeve të hapura. /Telegrafi/