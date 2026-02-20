Kurti emëron Genc Nimonin zëvendësministër të parë të Drejtësisë
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Genc Nimonin në pozitën e zëvendësministrit të parë të Drejtësisë.
Gjatë mandatit të kaluar qeveritar, Nimoni ka shërbyer si shef i Kabinetit të ministres së Drejtësisë, duke qenë i përfshirë në koordinimin e punës dhe agjendës institucionale të këtij dikasteri.
Kryeministri Kurti e ka uruar Nimonin për detyrën e re dhe i ka dëshiruar suksese në përmbushjen e përgjegjësive që dalin nga kjo pozitë.
Kujtojmë se ministre e Drejtësisë për këtë mandat katërvjeçar të "Kurti 3" është emëruar Donika Gërvalla. /Telegrafi/
