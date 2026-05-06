Kurorëzohen Blero dhe Eronita
Këngëtari i njohur shqiptar, Blero, ka kurorëzuar dashurinë e tij me martesë me partneren Eronitën.
Dyshja duket se raportin e tyre e kanë çuar në tjetër stad, tashmë zyrtarisht burrë e grua.
Ata me këtë rast kanë ndarë disa pamje në rrjete sociale, nga vendi edhe ku u martuan.
Foto: Instagram
Blero u martua me Eronitën në fillim të këtij viti me një ceremoni të mbajtur në Prishtinë.
E më vonë zbuluan se do të bëhen prindër bashkë për herë të parë.
Blero gjithashtu është baba i një vajze, që e ndan me aktoren Teuta Krasniqi.
Kjo ndërkaq vlen të ceket se është martesa e tretë për Blerim Muharremin. /Telegrafi/
