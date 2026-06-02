Fotografi të rralla të Princeshës Diana nga vitet e shkollës dalin në dritë pas dekadash
Një koleksion i rrallë fotografish të panjohura më parë të Princeshës Diana është zbuluar nga një ish-shoqe shkolle, duke sjellë pamje intime të jetës së saj përpara se të bëhej një nga figurat më të famshme të familjes mbretërore britanike.
Fotografitë do të dalin në ankand në korrik dhe pritet të tërheqin interes të madh nga koleksionistët dhe admiruesit e Dianës.
Imazhet janë ruajtur nga Katherine Hanbury, ish-shoqe e Dianës në shkollën West Heath Girls' School në Kent, shkruan DailyMail.
Në to, Diana shihet duke kaluar kohë me shoqet e saj në ambientet e shkollës, duke shijuar ditët e adoleshencës larg vëmendjes së mediave. Në disa prej fotografive shfaqen edhe Tilda Swinton dhe regjisorja Joanna Hogg.
Koleksioni përfshin gjithashtu një letër të vitit 1981, të shkruar nga Diana pak muaj pas martesës së saj me atëherë Prince Charles.
Në letër, ajo rrëfen se po shijonte jetën në Balmoral dhe se ndihej e lumtur në muajt e parë të martesës.
Diana shkruante se i pëlqente të kalonte ditët jashtë në Skoci, ndërsa Londrën e konsideronte më pak tërheqëse.
Sipas shtëpisë së ankandeve, fotografitë dhe letra ofrojnë një pamje të rrallë të Dianës përpara se fama, detyrat mbretërore dhe presioni publik të ndryshonin jetën e saj.
Specialistët i kanë cilësuar materialet si dëshmi të një periudhe më të qetë dhe më personale të jetës së princeshës.
Artikujt do të nxirren në shitje nga shtëpia e ankandeve në Lewes, East Sussex, me vlerësime që arrijnë deri në 6 mijë funte, ndërsa pritet të ngjallin interes të madh për një prej figurave më të dashura të monarkisë moderne. /Telegrafi/