Kupa e Botës 2026 do të ketë tre ceremoni hapëse
FIFA ka njoftuar se Kupa e Botës 2026 do të fillojë me tre ceremoni hapëse që do t'i paraprijnë ndeshjeve të para të tre vendeve pritëse: Meksikës, Shteteve të Bashkuara dhe Kanadasë.
Kupa e Botës më e madhe në histori fillon më 11 qershor në Mexico City me një ndeshje midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut në stadiumin Azteca, i cili do të bëjë histori si i pari që do të presë ndeshje në tre Kupa Bote.
"Duke filluar në Mexico City dhe duke vazhduar në ditët në vijim me Toronto dhe Los Angeles, këto ceremoni do të bashkojnë muzikën, kulturën dhe futbollin në një mënyrë që pasqyron si individualitetin e secilit komb ashtu edhe unitetin që përcakton këtë turne. Është një mënyrë e fuqishme për të nisur një festë vërtet globale", ka thënë fillimisht presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino.
Para fillimit të ndeshjes, do të ketë një ceremoni gala me performanca nga Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana dhe Tyla. "Do të jetë një festë tingulli, ngjyre dhe kuptimi", njoftoi organi qeverisës i futbollit.
Kanadaja do të ketë ceremoninë e saj më 12 qershor në Toronto para ndeshjes kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, ashtu si edhe Shtetet e Bashkuara më vonë atë ditë në Los Angeles para ndeshjes hapëse të ekipit amerikan kundër Paraguait.
Shfaqja në BMO Field do të përfshijë artistë të njohur botërisht, përfshirë Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Buble, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream dhe William Prince.
"Ceremonia e Hapjes në Toronto do të jetë një pasqyrim i fuqishëm i identitetit dhe energjisë kanadeze që rrethon Kupën e Botës. Përmes muzikës, kulturës dhe performancave të paharrueshme, ne do ta mirëpresim botën me një festë unike kanadeze, por të lidhur me historinë më të madhe që zhvillohet në Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara. Do të jetë një moment krenarie, uniteti dhe pritjeje, ndërsa Kanadaja zë vendin e saj në skenën më të madhe të futbollit", shtoi Infantino.
Më vonë atë ditë, këngëtarja dhe kompozitorja amerikane Katy Perry do të jetë kryesuese në ceremoninë e hapjes përpara ndeshjes së ekipit kombëtar të SHBA-së kundër Paraguait në Los Angeles, ku do të performojë edhe ylli i repit Nayvadius Wilburn, i njohur më mirë si Future. Programi përfshin gjithashtu emra si Anitta, LISA, Rema dhe Tyla.
"Grafimi i artistëve pasqyron diversitetin kulturor të Shteteve të Bashkuara dhe gjallërinë e diasporave të shumta të saj, duke nxjerrë në pah ndikimin e pasur të kombit në muzikë, argëtim dhe kulturën pop, ndërsa demonstrojnë fuqinë e muzikës për të bashkuar njerëzit në të gjithë vendin", përfundoi Presidenti i FIFA-s.
Kampionati Botëror i ardhshëm mbahet në tre vende për herë të parë dhe do të marrin pjesë një numër rekord prej 48 ekipesh kombëtare. /Telegrafi/