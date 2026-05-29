Kujdes me fotot, mund t'ju vidhen gjurmët e gishtërinjve - paralajmërojnë ekspertët
Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se një selfie e thjeshtë mund të ekspozojë gjurmët e gishtërinjve.
Rreziku është më i lartë kur majat e gishtërinjve tuaj janë të kthyera qartë nga kamera.
Me kamerat moderne të telefonave dhe mprehjen e imazhit me Al, ka rrezik që gjurmët e gishtërinjve tuaj të mund të vidhen.
Ekspertët kinezë e demonstruan këtë së fundmi në TV duke përdorur një selfie të zakonshme të personazheve të famshëm, duke treguar se si detajet biometrike mund të nxirren nga një foto në kushtet e duhura.
Gjurmët e gishtërinjve janë të ndryshme nga fjalëkalimet.
Ato përdoren për telefonat, aplikacionet bankare e sistemet e pagesave.
Zgjidhja e thjeshtë: shmangni postimin e pozave të duarve nga afër, turbulloni majat e gishtërinjve para se t'i ndani dhe përdorni siguri më të fortë si Face ID ose vërtetim shumëfaktorësh për llogari të rëndësishme. /Telegrafi/