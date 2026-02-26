Kuba thotë se qëlloi për vdekje katër persona në një motoskaf të regjistruar në SHBA
Qeveria e Kubës tha se katër persona të vrarë nga rojet kufitare kubane në një motoskaf të regjistruar në SHBA, ishin shtetas kubanë që jetonin në Shtetet e Bashkuara.
Në një deklaratë të postuar në internet, ministria e Brendshme e Kubës tha se pasagjerët e motoskafit - katër të vrarët dhe gjashtë të tjerë që u plagosën, gjithashtu shtetas kubanë - hapën zjarr ndaj një anijeje të rojes bregdetare që iu afrua atyre pranë një ishulli në bregdetin verior të vendit të mërkurën.
Dhjetë individët, disa me precedentë të mëparshëm kriminalë, ishin të armatosur dhe kishin për qëllim "të kryenin një infiltrim për qëllime terroriste", thuhet në deklaratë.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se SHBA-të po hetonin gjithashtu incidentin "shumë të pazakontë", transmeton Telegrafi.
Ministria e Brendshme e Kubës identifikoi gjashtë pasagjerët e mbijetuar, të cilët janë ndaluar që atëherë, dhe një pasagjer që u vra.
Ata shtuan se shumica e tyre "kanë precedentë të mëparshëm që përfshijnë aktivitete kriminale dhe të dhunshme".
Pistoleta, pushkë sulmi dhe pajisje shpërthyese të improvizuara u gjetën në motoskaf, sipas deklaratës, së bashku me pajisje të tjera taktike.
Ministria e Brendshme identifikoi gjithashtu një person të njëmbëdhjetë që, sipas tyre, ishte arrestuar dhe kishte pranuar se ishte pjesë e komplotit të dyshuar.
Në një deklaratë të mëparshme të postuar në X, ministria tha se anija e regjistruar në Florida - me numrin e regjistrimit FL7726SH - u zbulua pranë Cayo Falcones, në provincën qendrore Villa Clara të vendit, të mërkurën në mëngjes.
Kur një anije kubaneze që mbante pesë anëtarë të rojes kufitare të ministrisë iu afrua anijes për identifikim, "ekuipazhi i motoskafit që shkeli rregullat hapi zjarr" dhe plagosi komandantin kuban, tha deklarata.
"Si pasojë e konfrontimit, që nga koha e këtij raporti, katër agresorë në anijen e huaj u vranë dhe gjashtë u plagosën", u tha ndër tjera.
Të plagosurit u evakuuan dhe iu dha ndihmë mjekësore, shtoi deklarata.
Përpara se qeveria kubaneze të publikonte disa nga identitetet e pasagjerëve, Rubio konfirmoi se anija nuk mbante personel qeveritar amerikan dhe se një hetim ishte duke u zhvilluar për të "sqaruar" ngjarjen dhe çfarë po bënin pasagjerët në zonë.
Rubio foli nga Saint Kitts dhe Nevis, ku kishte udhëtuar për t'u takuar me udhëheqësit e Karaibeve mes përpjekjeve të administratës Trump për të rritur presionin mbi qeverinë e Kubës, si dhe çështjeve të tjera rajonale.
"Do të zbulojmë saktësisht se çfarë ka ndodhur, kush ishte i përfshirë dhe do të marrim një vendim në bazë të asaj që zbulojmë", u tha ai gazetarëve.
Ai u zotua se hetuesit amerikanë do të veprojnë "shpejt" për të mbledhur faktet kryesore dhe se Roja Bregdetare e SHBA-së ka udhëtuar në "afërsi" të sulmit.
Por ai shtoi se SHBA-të nuk do të mbështeten në informacionin e dhënë nga qeveria kubane, dhe se Uashingtoni do të verifikojë në mënyrë të pavarur faktet e rastit.
"Është shumë e pazakontë të shohësh shkëmbime zjarri në det të hapur si kjo. Nuk është diçka që ndodh çdo ditë", tha Rubio.
Incidenti vjen mes tensioneve në rritje midis SHBA-së dhe Kubës, e cila po përballet me një krizë të thelluar të karburantit që është përkeqësuar nga bllokimi i dërgesave të naftës nga Venezuela, një aleat i hershëm në rajon, në ishull nga SHBA-të. /Telegrafi/