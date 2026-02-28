Izraeli ka nisur një operacion ushtarak të gjerë kundër Iranit, i quajtur “Operation Lion’s Roar” - me goditje raketore mbi objektiva në Teheran dhe qytete të tjera iraniane.

Sulmi është bashkëkoordinuar me Shtetet e Bashkuara dhe përfshin objektiva ushtarake dhe infrastruktura kritike iraniane.

Izraeli dhe Irani në luftë të hapur - sulmet dhe kundërpërgjigjet e fundit

Ndërkohë, iranianët kanë ndërmarrë disa kundërsulme, por të cilat janë realizuar në vendet ku gjenden bazat ajrore amerikane.

Forcat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) thanë se bazat ajrore Al-Udeid në Katar, Al-Salem në Kuvajt, Al-Dhafra në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe baza amerikane e marinës në Bahrein ishin objekt i sulmit.

Sipas mediave shtetërore iraniane, gjithashtu u sulmua baza ajrore Muwaffaq Al-Salti në Jordan, si dhe një bazë amerikane në veri të Irakut, shkruan cnn.

Shkalla e dëmtimeve po bëhet e qartë gradualisht: disa raketa u lëshuan ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe dhe u kapen. Disa pjesë të raketave ranë në një zonë banimi, duke vrarë një civil, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Emirateve.

Një raketë goditi një objekt të marinës amerikane në shtetin e Bahreinit. Nuk ka raportime për viktima.

Një zyrtar i Katarit tha se ushtria e vendit ka rrëzuar dy raketa iraniane.

Kreu i Shtabit të Përgjithshëm të Kuvajtit deklaroi se “sistemet e mbrojtjes ajrore ndërhynë ndaj raketave që po vinin”.

Forcat e armatosura të Jordanisë thanë se mbrojtja ajrore ka kapur me sukses dy raketa balistike që synonin Mbretërinë.

Trump konfirmon sulmet amerikane: Bombat tona do të bien kudo në Iran

Ndryshe, përplasja aktuale është shkaktuar nga një kombinim faktorësh.

Deri në fillim të vitit 2026, tensionet u rritën për shkak të mosmarrëveshjeve për programin bërthamor iranian dhe bisedimet e dështuar për kufizime dhe verifikime.

Izraeli dhe SHBA-ja argumentojnë se veprimet janë me qëllim parandalimin e kërcënimeve potenciale, ndërsa Irani i sheh si sulm në sovranitetin e tij. /Telegrafi/

