Kthjellime dhe vranësira, parashikimi i motit në Shqipëri
Kjo e martë do të sjellë në Shqipëri alternime të motit, me kthjellime dhe vranësira, por pa reshje shiu.
Reshjet e shiut lokale me intensitet të ulët parashikohen të jenë prezentë vetëm në zonat veriore.
Temperaturat këtë mëngjes u regjistruan minimalisht 8 gradë, ndërsa gjatë ditë vlerat maksimale do të arrijnë në 29 gradë Celsius, raporton tch.
Era do të fryjë me shpejtësi deri 18 m/s, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 5 ballë.
