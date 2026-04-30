PDK reagon ndaj raportit për Specialen: Alarm për padrejtësitë ndaj ish-krerëve të UÇK-së
Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka shprehur shqetësim të thellë lidhur me gjetjet e raportit të organizatës ndërkombëtare “Bar Human Rights Committee of England & Wales”, i cili trajton proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të Ushtria Çlirimtare e Kosovës në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Sipas PDK-së, raporti ngre shqetësime serioze për standardet e gjykimit të drejtë dhe respektimin e të drejtave të njeriut në këto procese.
“Ky raport i kësaj organizate me reputacion të lartë ndërkombëtar në fushën e të drejtave të njeriut, ngre shqetësime serioze për respektimin e standardeve të një gjykimi të drejtë, duke vënë në pah rreziqe të mospërputhjes me parimet themelore të Këshillit të Evropës dhe instrumenteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”, thuhet në reagim.
PDK ka përmendur disa nga çështjet e ngritura në raport, përfshirë paraburgimin e gjatë, kufizimet në lirimin e përkohshëm dhe dyshimet për barazinë e palëve në proces.
“Sipas këtij raporti, çështje të rëndësishme si shkeljet e të drejtave të njeriut, paraburgimi i gjatë dhe praktikisht i pakontestueshëm, kufizimet në lirimin e përkohshëm, si dhe dyshimet për barazi të palëve në proces, paraqesin sfida serioze për integritetin e procesit gjyqësor”, theksohet në njoftim.
Partia thekson se transparenca e provave dhe burimi i tyre mbeten po ashtu çështje shqetësuese që, sipas saj, mund të ndikojnë në besueshmërinë e vendimeve.
PDK ka kërkuar që rekomandimet e raportit të trajtohen me urgjencë dhe të krijohet një mekanizëm i pavarur monitorimi për të siguruar respektimin e standardeve ndërkombëtare.
“Ne kërkojmë që rekomandimet e raportit të merren seriozisht dhe urgjentisht, përfshirë krijimin e një mekanizmi të pavarur të monitorimit”, thuhet më tej.
PDK u ka bërë thirrje edhe shteteve financuese të Dhomave të Specializuara, organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile që të mos heshtin ndaj këtyre gjetjeve.
Në fund, PDK ka ritheksuar besimin në pafajësinë e ish-krerëve të UÇK-së dhe ka kërkuar një vendim final të drejtë nga proceset në Hagë.