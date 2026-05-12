Komisioni Shtetëror Zgjedhor njofton se janë transferuar mbi 107 milionë denarë te komisionet komunale zgjedhore në 11 komuna me xhirollogari të bllokuara.
"Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për pagesën e 107.201.924,00 denarëve për kompensimet e këshillave zgjedhorë dhe komisioneve komunale zgjedhore, në komunat që kanë xhirollogari të bllokuara, nga Zgjedhjet Lokale 2025 dhe zgjedhjet e përsëritura të vitit 2026.
Mjetet janë dedikuar për administratën zgjedhore në komunat: Haraçinë, Dellçevë, Strugë, Pehçevë, Tetovë, Krivogashtan, Vasilevë, Zhelinë, Gostivar, Vrapçisht dhe Zërnovc.
Mjetet do të transferohen që sot në llogari të veçanta dedikuese për aktivitete zgjedhore", thonë nga KSHZ.