Komisioni Shtetëror Zgjedhor njofton se janë transferuar mbi 107 milionë denarë te komisionet komunale zgjedhore në 11 komuna me xhirollogari të bllokuara.

"Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për pagesën e 107.201.924,00 denarëve për kompensimet e këshillave zgjedhorë dhe komisioneve komunale zgjedhore, në komunat që kanë xhirollogari të bllokuara, nga Zgjedhjet Lokale 2025 dhe zgjedhjet e përsëritura të vitit 2026.

Mjetet janë dedikuar për administratën zgjedhore në komunat: Haraçinë, Dellçevë, Strugë, Pehçevë, Tetovë, Krivogashtan, Vasilevë, Zhelinë, Gostivar, Vrapçisht dhe Zërnovc.

Mjetet do të transferohen që sot në llogari të veçanta dedikuese për aktivitete zgjedhore", thonë nga KSHZ. /Telegrafi/

PolitikëMaqedonia e VeriutFeaturedLajmeTelegrafi Maqedoni