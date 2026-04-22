KSHZ-ja kërkon nga Ministria e Drejtësisë të përcakton listat e kandidaturave të pavarura
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në grupin e punës së Ministrisë së Drejtësisë që punon për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, dha vërejtjet e tij mbi përcaktimin e çështjeve për listat e kandidatëve, veçanërisht për kandidaturat e pavarura që u hapën në zgjedhjet e fundit lokale, kostot e bordeve zgjedhore dhe vërejtje të tjera teknike në lidhje me organizimin e zgjedhjeve.
Këtë e deklaroi për "Lokalno" kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Bojan Mariçiq, i cili tha se KSHZ-ja nuk është pjesë e grupit të punës, por është ftuar të japë mendimin e saj.
"Ishim në një takim me Ministrin e Drejtësisë Filkov, theksuam disa nga mendimet tona, por i përkthyem ato në një tekst ku ka mbi 15 vërejtje dhe ato janë teknike nga aspekti i funksionalitetit të procesit zgjedhor si në aspektin e kandidaturave ashtu edhe në pjesën e mbulimit të kostove që aktualisht po diskutohet me bordet zgjedhore.
I kemi paraqitur disa sugjerime me shkrim Ministrit dhe i kemi kërkuar që kur teksti të jetë gati ose kur të jetë drejt përfundimit, të konsultohemi përsëri për të dhënë një mendim mbi risitë në të cilat do të zbatoheshin dhe nëse janë të realizueshme. Disa nga vërejtjet që bëmë ishin për të sqaruar mbulimin e kostove të bordeve zgjedhore, gjithashtu propozuam që për zgjedhjet lokale Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të mbulojë kostot që do të marrë nga shteti, të përcaktojë çështjet që lidhen me listat e kandidatëve, veçanërisht kandidaturat e pavarura që u hapën herën e fundit dhe janë vërejtur edhe në raportin e OSBE/ODIHR-it", deklaroi Mariçiq.
Lidhur me kërkesën e iniciativave civile të të pavarurve që kërkuan të jenë pjesë e grupit të punës të Ministrisë së Drejtësisë, që emri i kandidatit dhe iniciativa civile nga e cila vjen duhet të shkruhet në fletëvotim në vend të votuesve të tjerë, si dhe në lidhje me financimin e pjesëmarrësve në procesin zgjedhor, Mariçiq deklaroi se nuk janë informuar, por nëse marrin kërkesat, do të dalin me mendimin e tyre./Telegrafi/