Kryeministrja letoneze Evika Siliņa njofton dorëheqjen e saj të papritur pas një jave skandalesh
Kryeministrja e qendrës së djathtë e Letonisë, Evika Siliņa, njoftoi të enjten se do të japë dorëheqjen nga detyra pas polemikave rreth koalicionit dhe një incidenti me dron, duke shkaktuar në mënyrë efektive rënien e aleancës qeverisëse të vendit.
"Sot, kam marrë vendimin e vështirë, por të ndershëm - të jap dorëheqjen nga pozicioni i Kryeministres", deklaroi Siliņa në një postim në platformën e mediave sociale X, transmeton Telegrafi.
Ajo tha se prioritetet e saj kanë qenë gjithmonë siguria dhe populli i Letonisë, por "zilia politike dhe interesat e ngushta partiake" kanë marrë përparësi mbi përgjegjësinë.
Dorëheqja e Siliņas do të thotë rënia de facto e koalicionit qeverisës trepalësh, i cili ka qenë nën presion për muaj të tërë.
Polemika më e fundit rrethon dorëheqjen e ministrit të Mbrojtjes me prirje të majtë të vendit baltik, Andris Sprūds.
Ai u largua nga pozicioni pas thirrjeve të Siliņa për ta bërë këtë, dhe pasi mbrojtja ajrore e Letonisë u shkel nga dronët ukrainas të devijuar nga Rusia.
Partia Progresive e Sprūds tërhoqi mbështetjen nga qeveria si rezultat, duke e lënë Siliņa të Partisë së Unitetit pa shumicë.
Letonia ishte planifikuar të përballej me zgjedhjet parlamentare në tetor.
Presidenti i vendit Edgars Rinkevics, i ngarkuar me emërimin e një kreu të ri të qeverisë, do të takohet me përfaqësuesit e të gjitha partive parlamentare të premten.
Të dielën, Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha tha se incidentet në Letoni ishin "rezultat i luftës elektronike ruse që devijoi qëllimisht dronët ukrainas nga objektivat e tyre në Rusi".
Ai ofroi ndihmën e Ukrainës për shtetet baltike dhe Finlandën për t'i zbuluar dhe parandaluar ato. Ukraina ka zhvilluar sisteme shumë të sofistikuara të mbrojtjes ajrore pas viteve të luftës, kryesisht të luftuara përmes raketave dhe dronëve me rreze të gjatë veprimi. /Telegrafi/